O atacante egípcio Mustafa Mohamed continua com sua ausência misteriosa do elenco do clube francês Nantes, em um desdobramento notável que lança uma sombra sobre os preparativos da equipe para a nova temporada da Segunda Divisão, depois de não ter participado do primeiro jogo amistoso de preparação contra o Flory, que terminou com uma vitória esmagadora por 5 a 0.

O jornal “Ouest-France” indicou que a ausência do jogador, que se estende desde o reinício dos treinos em 24 de junho, pode estar relacionada a divergências sobre a redução de seu salário após o rebaixamento do clube para a segunda divisão.

O técnico Michel Der Zakarian demonstrou grande perplexidade diante da situação, afirmando em declarações após a partida: “Mustafa... nunca vi nada parecido antes! Hoje em dia, vemos muitas coisas ilógicas no futebol. Foi ele quem decidiu fazer isso. Veremos o que acontecerá quando ele voltar”.

Mustafa Mohamed, que veio do Galatasaray turco, é um dos principais pilares do ataque do Nantes, o que torna sua ausência contínua motivo de preocupação para a comissão técnica, com o início da nova temporada se aproximando e os desafios que aguardam a equipe para recuperar seu lugar na primeira divisão.