Técnico do Japão: “A história não vai nos perdoar após a derrota para o Brasil”

A seleção japonesa sofreu um choque já conhecido e doloroso na Copa do Mundo, após ser eliminada da competição.

A eliminação da seleção japonesa, na segunda-feira, ocorreu depois que a equipe resistiu até o último suspiro antes de ser eliminada da competição, marcando a terceira vez consecutiva em que o Japão avança para as fases eliminatórias e acaba sendo derrotado.

A seleção brasileira, pentacampeã mundial, venceu o confronto deste ano por 2 a 1, graças a um gol decisivo marcado nos últimos instantes do tempo de acréscimo.

Hajime Moriyasu, técnico da seleção japonesa, declarou após a partida: “Não conseguimos atingir nosso objetivo desta vez, mas podemos olhar para a próxima Copa do Mundo ou talvez para a seguinte, e precisamos trabalhar para alcançar esse objetivo, o que já vínhamos fazendo”.

Há quatro anos, a seleção japonesa foi eliminada pela Croácia nos pênaltis nas oitavas de final, após ter aberto o placar no início da partida, Além disso, a seleção dos “Samurais” enfrentou o mesmo destino na mesma fase em 2018, quando estava à frente da Bélgica por 2 a 0 no segundo tempo, antes de perder por 3 a 2 com um gol sofrido nos acréscimos.

Moriasso acrescentou: “Não acho que a história será clemente conosco, mas se conseguirmos superar o que aconteceu hoje, talvez vejamos um momento em que a história mude”.

A partida de segunda-feira começou com a Japão levando vantagem, quando Kaishu Sano colocou sua equipe na frente com um gol aos 29 minutos; no entanto, Casemiro empatou para o Brasil com uma cabeçada aos 56 minutos, antes de Gabriel Martinelli marcar o gol da vitória no final do tempo de acréscimo.

O goleiro japonês Zion Suzuki fez quatro defesas durante a partida, mas se recusou a responder a perguntas em inglês após essa derrota dolorosa, apesar do forte desempenho que apresentou diante de uma das melhores seleções do mundo.

O Japão tem um histórico de apenas uma vitória sobre o Brasil em 15 confrontos entre as duas seleções, enquanto duas partidas terminaram empatadas; essa única vitória ocorreu em um amistoso disputado em outubro passado.

Moriasso continuou: “A diferença entre nós está diminuindo agora. O Brasil é uma seleção de alto nível, e estamos, sem dúvida, nos aproximando desse patamar”.

O técnico do Japão relembrou a derrota sofrida pela equipe no Catar há quatro anos, antes de acrescentar: “Precisamos elevar nosso nível de desempenho”.

Moriasso informou que, após a partida, pediu aos jogadores que se lembrassem da frustração que sentiram naquele momento e a utilizassem para ajudar a melhorar seu desempenho, antes de assumir ele próprio toda a responsabilidade pela derrota.

O técnico japonês acrescentou: “Ganhar o título era nosso sonho e nosso objetivo, e não conseguimos alcançá-lo. Como técnico da equipe, disse a eles que sinto muito por não ter sido bom o suficiente para conduzi-los a esse nível e alcançar esse objetivo”.