Técnico do Hajduk Split, Gonzalo García: "Quero pedir desculpas ao Ajax"

O Hajduk Split pediu desculpas mais de uma vez pelos tumultos durante a partida de quinta-feira à noite contra o Ajax, pela Conference League (2 a 1). Os pedidos de desculpas se devem aos incidentes ocorridos aos 75 minutos.

O Ajax já estava em desvantagem no primeiro tempo, em Split. Abdoulie Sanyang abriu o placar aos 37 minutos, após uma bela jogada.

No segundo tempo, o Ajax melhorou na partida. Davy Klaassen finalizou com categoria um cruzamento de Thilo Kehrer: 1 a 1.





O empate não durou muito na Croácia. Após um passe ruim de Jofre Torrents, o Hajduk Split voltou à frente dois minutos depois, com Marin Soticek.





Aos 75 minutos, a partida foi interrompida. Torcedores do Hajduk Split soltaram fogos de artifício em grande quantidade porque o núcleo mais fanático da torcida do clube completou 75 anos.

Por algum tempo, a visibilidade ficou praticamente nula, e o árbitro decidiu paralisar temporariamente a partida. O Hajduk se envergonha do que aconteceu nas arquibancadas.

O técnico Gonzalo García já havia pedido desculpas ao Ajax e à UEFA em conversa com a imprensa após o jogo. Pouco depois, o próprio Hajduk publicou um comunicado em seus canais oficiais.

"Queremos pedir desculpas à UEFA, à comissão técnica e aos jogadores do Ajax, que testemunharam acontecimentos pelos quais não queremos ser lembrados na Europa."

"O clube fez tudo o que podia e devia fazer, de acordo com os regulamentos da UEFA", prossegue o comunicado. "Apesar de todos os nossos esforços, aconteceu algo de que não nos orgulhamos, mas, ainda assim, queremos assumir a responsabilidade como clube."