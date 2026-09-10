Logo após a partida contra a AS Roma (1 a 1), o técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal, pediu demissão. Com isso, o treinador também surpreendeu seus jogadores, que só ficaram sabendo da notícia (indiretamente) depois da partida. No entanto, o presidente do clube, Aziz Yildirim, não aceitou a demissão de Kartal.

"Esta noite, deixei meu cargo", afirmou Kartal na coletiva de imprensa. "Tomei esta decisão para abrir caminho para o meu clube. Estou me demitindo com a intenção de nunca mais voltar. Boa noite a todos."

O jogador do Fenerbahçe Archie Brown foi um dos atletas totalmente pegos de surpresa. O autor do gol soube da notícia por um jornalista e recebeu a confirmação de seu tradutor. "Não, eu não sabia disso."

Segundo Yildirim, o motivo por trás da decisão de Kartal foi uma garrafa de água que foi arremessada em direção à sua cabeça durante a partida. De acordo com a imprensa turca, a pessoa que lançou o objeto já foi presa.

O presidente Yildirim não aceitou a demissão de Kartal. "Jogaram uma garrafa de água na cabeça do técnico İsmail quando estava 1 a 1. Por isso ele está triste. Esse é o motivo! Nosso time jogou bem, conquistamos um ponto", disse Yildirim, entre outras coisas.

"Acabei de falar com İsmail Kartal. Até eu parar, İsmail Kartal é treinador, técnico ou o que quer que seja. Até eu sair, ele não pode ir embora daqui! Ele disse que sente a pressão. 'Tomo remédios', ele disse. Eu também tomo 30 remédios", declarou Yildirim.

O Fenerbahçe começou a nova temporada da Süper Lig de forma modesta, com seis pontos em quatro partidas, o que faz com que a diferença para o líder Galatasaray e para o perseguidor Besiktas seja de quatro e três pontos, respectivamente.

Houve, porém, também um grande sucesso. Kartal levou o Fenerbahçe recentemente à fase principal da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2008, ao superar Górnik Zabrze, Sturm Graz e Olympique Lyon de forma consecutiva nas fases preliminares.

Kartal voltou neste verão europeu pela segunda vez ao Fenerbahçe como treinador principal, cargo que também ocupou entre 2014 - 2015 e 2022 - 2024. Entre 2010 e 2014, ele também trabalhou no clube como auxiliar técnico de Aykut Kocaman e Ersun Yanal. Entre 1997 e 1999, o turco, hoje com 65 anos, também foi braço direito no Fenerbahçe.



