Logo após a partida contra a AS Roma (1 a 1), o técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal, pediu demissão. Com isso, o treinador também surpreendeu seus jogadores, que só ficaram sabendo da notícia (indiretamente) depois do jogo. O presidente do clube, Aziz Yildirim, porém, não aceitou a demissão de Kartal.

"Entreguei meu cargo esta noite", afirmou Kartal na coletiva de imprensa. "Tomei esta decisão para abrir caminho para o meu clube. Peço demissão com a intenção de nunca mais voltar. Boa noite a todos."

O jogador do Fenerbahçe Archie Brown foi um dos atletas totalmente pegos de surpresa. O autor do gol soube da notícia por um jornalista e teve a confirmação de seu tradutor. "Não, eu não sabia disso."

Segundo Yildirim, o motivo por trás da decisão de Kartal foi uma garrafa de água que foi atirada em direção à sua cabeça durante a partida.

O presidente Yildirim não aceitou a demissão de Kartal. "Jogaram uma garrafa de água na cabeça do técnico İsmail quando estava 1 a 1. Por isso ele está triste. Esse é o motivo! Nosso time jogou bem, conquistamos um ponto", disse Yildirim, entre outras coisas.

"Acabei de falar com İsmail Kartal. Até eu parar, İsmail Kartal é técnico, treinador ou seja lá o que for. Até eu sair, ele não pode ir embora daqui! Ele disse que sente a pressão. 'Tomo remédios', disse ele. Eu também tomo 30 remédios", afirmou Yildirim.

O Fenerbahçe começou de forma apenas regular a nova temporada da Süper Lig, com seis pontos em quatro partidas, o que faz com que a diferença para o líder Galatasaray e o perseguidor Besiktas seja de quatro e três pontos, respectivamente.

Mas também houve grande sucesso. Recentemente, Kartal levou o Fenerbahçe pela primeira vez desde 2008 à fase principal da Champions League, ao eliminar nas fases preliminares, em sequência, Górnik Zabrze, Sturm Graz e Olympique Lyon.

Kartal voltou neste verão ao Fenerbahçe para sua segunda passagem como treinador principal, cargo que também ocupou entre 2014 - 2015 e 2022 - 2024. Entre 2010 e 2014, ele também trabalhou no clube como auxiliar técnico de Aykut Kocaman e Ersun Yanal. Entre 1997 e 1999, o turco, hoje com 65 anos, também foi braço direito no Fenerbahçe.



