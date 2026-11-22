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O técnico do Columbus Crew, Laurent Courtois, atacou a decisão do árbitro Allen Chapman durante o duelo de sua equipe contra o Inter Miami. O juiz se limitou a mostrar o cartão amarelo para o astro argentino Lionel Messi, depois que ele acertou a bola no rosto do atacante chileno Gonzalo Tapia, em um lance que gerou grande polêmica no primeiro confronto entre as equipes nos playoffs da MLS.

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Courtois avaliou que a atitude do capitão do Inter Miami exigia uma punição mais severa, considerando que apenas a advertência não condizia com o que aconteceu dentro de campo, sobretudo porque a bola atingiu o rosto de um jogador de sua equipe durante uma tentativa de cobrança de lateral, em uma cena que provocou fortes protestos dos jogadores do Columbus.

Laurent Courtois, técnico do Columbus Crew, afirmou em declarações reproduzidas pela emissora americana ESPN após a partida que Messi merecia receber o cartão vermelho, e não apenas o amarelo que o árbitro lhe mostrou.

O treinador francês acrescentou, ao comentar o lance: "Todo mundo sabe que ele merecia mais do que apenas um cartão amarelo".

Courtois não parou por aí e classificou o ocorrido como algo triste ao ser questionado sobre a possibilidade de a MLS revisar o lance e tomar medidas adicionais a respeito.

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"A situação toda é muito triste", disse o técnico do Columbus, referindo-se à forma como o episódio terminou, já que Messi escapou da expulsão apesar dos protestos da comissão técnica e dos jogadores do time adversário.

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As declarações de Courtois refletem a irritação no ambiente do Columbus, sobretudo porque a equipe entendia que o lance merecia uma punição mais dura, considerando a intenção de direcionar a bola ao rosto do jogador adversário.

Tapia evita entrar na polêmica do cartão vermelho

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Por sua vez, Gonzalo Tapia, o jogador atingido no rosto pela bola, não quis entrar em discussão sobre a decisão da arbitragem, apesar de ter sido o alvo do lance polêmico.

Questionado sobre a possibilidade de expulsão de Messi, o atacante chileno disse: "É apenas um lance do jogo. Não sei se merecia cartão vermelho, mas não sou o árbitro para julgar isso".

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E completou: "O assunto terminou por aí".

A postura de Tapia foi mais serena do que as declarações de seu técnico, embora o próprio jogador tenha sido um dos grandes destaques da partida, com dois gols na vitória expressiva do Columbus sobre o Inter Miami.

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Árbitro justifica decisão e nega que o lance fosse para expulsão

Em contrapartida, o árbitro Allen Chapman defendeu a decisão de aplicar apenas o cartão amarelo, explicando que a força utilizada para direcionar a bola não foi suficiente para enquadrar a atitude como conduta violenta passível de expulsão.

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O jornal The Guardian reproduziu a fala do árbitro, segundo quem a força empregada foi mínima e o lance não chegou ao nível que justificasse considerá-lo conduta violenta.

Dessa forma, o árbitro manteve sua avaliação do lance, apesar da contestação do técnico do Columbus, que entendia que Messi escapou de uma punição merecida.

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O episódio coincidiu com uma derrota pesada do Inter Miami por 3 a 0 para o Columbus Crew, no primeiro jogo da série da primeira fase dos playoffs da MLS.

Tapia abriu o placar de pênalti aos oito minutos, Taha Habroune ampliou aos 52, e o atacante chileno voltou a marcar aos 58 para fechar a conta.

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Além disso, o Inter Miami jogou com dez jogadores desde os 36 minutos, após a expulsão de Gonzalo Luján, que recebeu o segundo cartão amarelo.

Atual campeão da MLS, o Inter Miami agora precisa vencer o segundo jogo, no dia 27 de novembro, para forçar uma terceira partida decisiva, já que a derrota deixou a equipe à beira de uma eliminação precoce.

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Messi entrou em campo depois de ser premiado com a Chuteira de Ouro da MLS, após marcar 26 gols na temporada regular, mas a noite de celebração se transformou em uma derrota dura e em um lance de arbitragem que seguirá dando o que falar.