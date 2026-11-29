Celestini explica decisão por questões físicas e de escalação
A decisão de deixar Vardy fora da convocação para o jogo no The Den causou surpresa na Championship, especialmente porque o Burnley está envolvido em uma difícil luta contra o rebaixamento. As primeiras especulações indicavam que o jogador de 39 anos poderia ter sido liberado por motivos pessoais, mas o técnico do Burnley deu uma explicação mais objetiva para a ausência do veterano após a partida.
Celestini confirmou que conversou diretamente com o ex-jogador da seleção da Inglaterra na sexta-feira para avisá-lo de que não viajaria com o grupo para a partida. «Conversei com Jamie ontem e disse a ele que não estaria na convocação para este jogo. A cada seis meses, Jamie toma algumas injeções nas costas porque tem espasmos. Fizemos isso durante a pausa para as seleções, há dez dias», explicou o técnico do Burnley, segundo a ESPN. «Ele perdeu dois ou três treinos por causa dessa injeção, sentiu dor nos últimos dois ou três dias e decidimos juntos que ele descansaria.»
Comentário nas redes sociais gera debate
A explicação oficial do clube veio após uma resposta direta da esposa de Vardy nas redes sociais. Depois que uma página de fãs sugeriu que o atacante estava passando tempo com a família e assistindo ao Leicester City, Rebekah respondeu à publicação: «Não é verdade, só disseram que ele não era necessário!» O comentário rapidamente se espalhou, alimentando rumores de um possível desentendimento entre o jogador e a comissão técnica.
Vardy tem sido presença frequente no time de Lancashire desde que chegou como jogador livre, em setembro. Antes da viagem para enfrentar o Millwall, havia disputado nove das 12 partidas para as quais estava apto. Seu único gol pelo clube até agora foi na derrota por 2 a 1 para o Wolves, em outubro, mas sua experiência continua sendo importante para um elenco que atualmente tem poucas opções no ataque.
Falta de opções no elenco é testada em Londres
Sem Vardy, Celestini escolheu Zeki Amdouni para começar como referência no ataque. A falta de alternativas experientes, porém, ficou evidente no banco de reservas, que contava com Delfim Luwawu, de 18 anos. O jovem meio-campista ainda aguarda sua estreia profissional, o que mostra as poucas opções disponíveis ao técnico enquanto enfrenta uma sequência apertada de jogos.
Por ironia, a ausência do atacante ocorreu no 11º aniversário de seu feito histórico na Premier League, quando se tornou o primeiro jogador a marcar em 11 partidas consecutivas da primeira divisão. Embora seu time atual viesse enfrentando dificuldades para fazer gols, conseguiu somar os três pontos no sábado graças a um chute de Jaydon Banel que desviou no caminho. Com isso, subiu para a 22ª posição na tabela.
Burnley encerra jejum de vitórias
A vitória apertada em Londres deu um grande impulso ao ânimo do Burnley após uma sequência historicamente ruim no Turf Moor. Antes da viagem para enfrentar o Millwall, o time havia perdido por 2 a 0 para o Birmingham City, resultado que estabeleceu um recorde negativo nas ligas inglesas de 24 jogos consecutivos em casa sem vencer. Os três pontos contra o Millwall encerraram uma sequência de oito partidas sem vitória em todas as competições. Celestini agora espera que o período de «descanso» indicado para Vardy permita ao lendário atacante recuperar plenamente a condição física para os próximos jogos.