O Al Sadd, do Catar, sofreu um duro golpe antes do aguardado confronto contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, após a confirmação do desfalque do croata Marcelo Brozovic para a partida, em um momento em que a equipe catari busca superar o início tropeçado e recuperar o equilíbrio diante de um dos principais candidatos ao título continental.

O romeno Razvan Lucescu, técnico do Al Sadd, confirmou a ausência de Brozovic, ao lado de Guilherme, por lesão, mas destacou sua confiança na capacidade dos demais jogadores de compensarem os desfalques, afirmando que sua equipe tem as alternativas necessárias para encarar o aguardado duelo, apesar da dificuldade da missão contra o Al Hilal.

Lucescu: a ausência de Brozovic não vai nos atrapalhar

Lucescu falou sobre a importância do confronto durante a entrevista coletiva, apontando que a partida reúne dois grandes clubes no cenário asiático e que a vitória exige concentração total e evitar erros que possam custar caro à sua equipe.

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O treinador romeno enfatizou que os desfalques não mudarão as ambições do Al Sadd, apesar da importância de Brozovic no meio-campo, afirmando que a comissão técnica confia nas peças disponíveis e na capacidade delas de apresentar o nível exigido, com a necessidade de encarar o jogo com disciplina e concentração durante todos os 90 minutos.

Al Sadd busca a recuperação diante do Al Hilal

Esses desfalques chegam em um momento difícil para o Al Sadd, que perdeu sua primeira partida na Liga dos Campeões da Ásia Elite para o Esteghlal, de Teerã, por 3 a 0, e agora precisa de um resultado positivo contra o Al Hilal para corrigir o rumo na competição e evitar complicar suas contas desde cedo.

Do outro lado, o Al Hilal entra em campo com a ambição de manter seus resultados positivos no torneio continental, aproveitando o fato de contar com um grupo diferenciado de jogadores e grande experiência em confrontos desse tipo. Lucescu, que já comandou a equipe saudita, espera conseguir aproveitar os fatores casa e torcida para compensar as ausências e obter um resultado que devolva a confiança ao Al Sadd, em uma partida de grande importância para as ambições asiáticas dos dois times.