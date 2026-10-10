Técnico do Al-Ittihad: demos tudo contra o Al-Hilal, mas!

O holandês Jens Vesing, treinador do Al-Ittihad, demonstrou sua decepção após a derrota de sua equipe para o Al-Hilal pelo placar de 3 a 2, na noite de sábado, pela oitava rodada do Campeonato Saudita, afirmando que seus jogadores deram tudo o que tinham até os últimos instantes, mas destacou a necessidade de aprender com os erros e focar rapidamente no próximo confronto.

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Vesing disse durante a coletiva de imprensa após a partida: "Perdemos o jogo, demos tudo fisicamente e em termos de intensidade lutamos até o fim", apontando que o Al-Ittihad fez um grande esforço diante de um adversário forte, mas não conseguiu sair com o resultado que almejava.

O treinador holandês acrescentou: "Jogamos contra uma grande equipe, acredito que eles perderam duas partidas nos últimos 50 jogos, não sei, e precisamos evoluir. Tínhamos que vencer esta equipe, e demos tudo o que tínhamos até o fim, mas precisamos aprender, e vamos focar no próximo jogo".

Vesing esclarece sua posição sobre George e elogia Al-Ghamdi

Vesing abordou suas escolhas técnicas relacionadas aos jogadores estrangeiros, esclarecendo que a não participação de alguns elementos não significa menosprezo às suas capacidades, e disse: "George é um jogador excelente e eu gosto dele, e o regulamento só me permite inscrever 8 jogadores estrangeiros em cada partida, e todos os jogadores que participaram do confronto cumpriram com o que deviam".

O treinador também dedicou um elogio notável a Ahmed Al-Ghamdi, depois de o meio-campista ter apresentado uma atuação de destaque durante o clássico, considerando que ele foi o melhor entre todos os jogadores da partida, e disse: "Ahmed Al-Ghamdi fez um jogo excelente, na minha opinião é o melhor jogador da partida".

Por que Al-Juleydan ficou de fora? Vesing esclarece sua posição

No que diz respeito às escolhas defensivas, Vesing esclareceu que a lesão de Al-Juleydan ao longo do último período afetou seus cálculos antes do confronto com o Al-Hilal, apontando que uma partida desse porte exige a confiança nos jogadores mais aptos física e tecnicamente.

O treinador do Al-Ittihad disse: "Durante todo o último período, Al-Juleydan esteve lesionado, e uma partida como o confronto com o Al-Hilal exige de mim escalar o jogador que está pronto, e Muhannad Al-Shanqiti cumpriu com o que devia".

As declarações de Vesing vêm após uma derrota que interrompeu a série invicta do Al-Ittihad no Campeonato Saudita nesta temporada, fazendo com que o saldo da equipe estacionasse em 17 pontos na segunda colocação, a quatro pontos de distância do líder Al-Hilal. O treinador holandês espera que seus jogadores aproveitem as lições do clássico e que a equipe volte rapidamente ao caminho das vitórias para seguir na disputa pela liderança do campeonato.