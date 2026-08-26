O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli, da Arábia Saudita, afirmou que as ferramentas de execução em jogo são mais importantes do que as ideias, elogiando seus jogadores por aplicarem aquilo que treinaram durante a partida contra o Auckland.

O Al-Ahli venceu o Auckland FC, da Nova Zelândia, por 1 a 0, na noite de quarta-feira, em Jidá, na primeira partida da Copa Intercontinental de Clubes, e avançou para enfrentar o Sundowns, da África do Sul, na partida que definirá o campeão da Copa da África, Ásia e Pacífico.

Durante coletiva de imprensa após o jogo, publicada pelo jornal "Arriyadiyah", o treinador holandês declarou: "Os jogadores executaram tudo aquilo que treinaram, eles estão em boa situação agora, e as ideias no futebol não são tudo, mas o mais importante são as ferramentas, e temos as ferramentas adequadas para aplicar qualquer tática".

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Em resposta a uma pergunta sobre as contratações de verão, respondeu: "Estou muito feliz com todos os jogadores hoje, não temos certeza sobre o futuro, mas estou feliz com os que estão comigo atualmente".

Pusic apontou que sua equipe não apresentou o nível esperado no primeiro tempo da partida contra o Auckland, e disse: "Mendy nos salvou em mais de uma bola".

E prosseguiu: "No segundo tempo apresentamos uma imagem melhor e merecemos a vitória, todos apresentaram um nível de destaque, atacaram e defenderam como uma equipe só".

O treinador destacou a diferença de desempenho entre o Auckland e as equipes da liga saudita Roshn, e explicou que forma uma imagem geral antes das partidas, não deixa espaço para o acaso e deixa a seus jogadores a tomada de algumas decisões durante o transcorrer dos jogos.

Ao ser questionado sobre a irritação do zagueiro turco Merih Demiral durante sua substituição, o holandês declarou: "Não houve nenhum problema na substituição dos jogadores, apenas um mal-entendido".

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