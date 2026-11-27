O técnico do Ajax, Míchel Sanchez, criticou o fato de que torcedores visitantes não poderão comparecer ao De Klassieker no domingo, durante a entrevista coletiva após a vitória por 4 a 0 sobre o FC Thun.
O Ajax não teve dificuldades diante do FC Thun na noite de quinta-feira, em sua Johan Cruijff ArenA. Rayane Bounida abriu o placar logo no início, e Marcos Leonardo, Bounida novamente e Steven Berghuis ampliaram a vantagem.
Após a partida, Míchel foi questionado na entrevista coletiva sobre a ausência de torcedores visitantes no De Klassieker.
Desde 2009, torcedores visitantes não podem comparecer ao De Klassieker. Os então prefeitos Job Cohen, de Amsterdã, e Ahmed Aboutaleb, de Roterdã, tomaram a decisão após tumultos durante o clássico, que terminaram em um confronto em Amsterdã.
“Não gosto que os torcedores não possam estar no setor visitante”, disse Míchel Sanchez na noite de quinta-feira.
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“Acho muito importante que todos possam comparecer a uma partida. É uma pena enorme e é algo que me choca”, continuou.
Ele não parou por aí. “Sei que nossos torcedores estarão presentes no último treino, mas realmente me dói que não possam estar no estádio. Não poder contar com a presença deles é algo que realmente me choca”, reforçou o espanhol.
O Ajax enfrenta no domingo, no De Kuip, seu eterno arquirrival Feyenoord. A partida começa às 14h30.