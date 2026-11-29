Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Míchel Sanchez falou sem reservas em entrevista à NOS sobre os problemas de saúde mental que enfrentou e ainda enfrenta. O técnico do Ajax abriu o coração.

Durante a carreira como jogador, Míchel foi um atleta pouco badalado. Atuou toda a carreira na Espanha, principalmente pelo Rayo Vallecano, clube pelo qual disputou 336 partidas.

Seus outros 56 jogos na Espanha foram por Real Murcia, Málaga e Almería. Como treinador, também trabalhou por muitos anos no país. Primeiro no Rayo Vallecano, depois no Huesca e no Girona.

"Sofri muito com sintomas de ansiedade", conta Míchel abertamente sobre seus problemas de saúde mental. Ele se mostra bastante vulnerável na conversa com a NOS.

Publicidade Publicidade

"Não chegou a ser uma depressão, mas passei por momentos difíceis. Primeiro como jogador, por causa das expectativas. Elas eram grandes. Sou apenas um garoto de um bairro muito simples de Madri, Vallecas. E não sabia lidar muito bem com aquela pressão."

Tópicos relacionados

Próximas partidas FEY Eredivisie 08:30 AJX Assistir

"Nos meus primeiros anos como jogador, dos 17 aos 20 anos, tive muitos problemas", explica Míchel. "Eu tinha uma psicóloga, que me ajudou muito."

"Mais tarde, como treinador, também não soube lidar bem com a mesma pressão e passei por um período muito difícil, com sintomas de ansiedade. Tive minha primeira conversa com o Ajax com as mãos tremendo."

Publicidade

"É um tabu, mas não deveria ser", diz ele, disposto a falar abertamente. "Pouquíssimas pessoas gostam de falar sobre isso. Converso muito com um psiquiatra e não tenho vergonha disso. Todos nós temos fraquezas."

Hoje, Míchel é o treinador principal do Ajax, embora nem sempre seja fácil para ele viver na Holanda. "Acho difícil encontrar algo para fazer no tempo livre, porque fico muito sozinho em Amsterdã. Às vezes, não consigo me desligar. Aí fico preso demais ao futebol, como se estivesse em um túnel. É verdade."