O técnico do Ajax, Míchel Sanchez, criticou a proibição da presença de torcedores visitantes no clássico de domingo contra o Feyenoord, durante a coletiva de imprensa após a vitória por 4 a 0 sobre o FC Thun.
O Ajax teve vida fácil diante do FC Thun na noite de quinta-feira, na Johan Cruijff ArenA. Rayane Bounida abriu o placar logo no início, e o time ampliou com Marcos Leonardo, novamente Bounida e Steven Berghuis.
Após a partida, Míchel foi questionado na coletiva sobre a ausência de torcedores visitantes no clássico contra o Feyenoord.
Desde 2009, torcedores visitantes estão proibidos de comparecer ao clássico. Os então prefeitos de Amsterdã, Job Cohen, e de Roterdã, Ahmed Aboutaleb, tomaram a decisão após tumultos durante um clássico em que houve um confronto em Amsterdã.
“Não gosto que os torcedores não possam estar no setor visitante”, disse Míchel Sanchez na noite de quinta-feira.
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“Acho muito importante que todos possam estar presentes em uma partida. É uma pena enorme e algo que me choca”, continuou.
Ele não parou por aí. “Sei que nossos torcedores estarão presentes no último treino, mas me dói muito que não possam estar no estádio. Não poder contar com a presença deles é algo que realmente me choca”, reforçou o espanhol.
O Ajax enfrenta o Feyenoord, seu grande rival histórico, neste domingo, no De Kuip. A partida começa às 14h30.