Técnico do Ajax, Míchel é duramente criticado após "erro grave" na Croácia

Frank de Boer não entende a decisão do técnico do Ajax, Míchel, de escalar Jofre Torrents como titular na derrota da equipe de Amsterdã fora de casa. O ex-treinador do Ajax considera que o lateral-esquerdo de 19 anos, que fez sua estreia como titular, foi jogado aos leões e preferia ter visto Owen Wijndal começar a partida.

Após o jogo, De Boer criticou duramente a decisão de Míchel no estúdio da Ziggo Sport. "Você coloca um lateral-esquerdo que nunca jogou... Não quero culpá-lo, porque a culpa não é só dele, mas escalar esse garoto de 19 anos pela primeira vez em um ambiente desses... Sinceramente, eu preferia ter visto o Wijndal."

Torrents chegou do Barcelona no último verão, mas havia jogado muito pouco pela equipe principal antes de sua primeira partida como titular pelo Ajax. Por isso, De Boer questiona a escolha de colocar o espanhol em campo desde o início justamente em um jogo como esse, fora de casa.

O apresentador Sam van Royen perguntou se Míchel havia cometido um erro. "É sempre um risco escalar um jogador jovem em uma partida dessas. Você quer começar bem o jogo, mas ele praticamente ainda não jogou nenhuma partida", disse o ex-técnico da seleção holandesa.

Míchel também foi questionado após o jogo sobre a atuação de Jofre Torrents, que teve participação negativa nos dois gols sofridos. "Ele cometeu um erro no segundo gol, mas sua atuação não foi ruim", respondeu o espanhol.

No estúdio da Ziggo Sport, Van Royen lembrou outros jovens jogadores que receberam oportunidades cedo no Ajax sob o comando de De Boer, mas, para o ex-treinador, a comparação não se aplica. "Eles já tinham mostrado seu valor na equipe B", afirmou De Boer. "Tinham jogado minutos suficientes para estar fortes e prontos para atuar na equipe principal."

De Boer também observou que faltou novamente ao Ajax o controle que a equipe normalmente deve demonstrar. "Normalmente, você consegue criar esse tipo de situação. Está claro que eles não estão bem, porque a segurança que você tem com a bola muitas vezes mostra o nível da equipe."

Para De Boer, o problema vai além da escolha de Torrents. "Uma equipe que quer ser dominante, como o Ajax, depende especialmente disso. Hoje, mais uma vez, eles não mostraram essa qualidade e, por isso, continuam sofrendo esses gols. Isso realmente precisa acabar", alertou o ex-jogador da seleção.



