Bobista, técnico da seleção de Cabo Verde, destacou a dificuldade de enfrentar a seleção saudita na Copa do Mundo, afirmando seu desejo de levar a seleção de seu país à fase de 32.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada deste sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Bobista disse em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah”: “A seleção saudita é uma equipe organizada, possui alta competitividade e experiência em finais da Copa do Mundo”.

Ele acrescentou: “Se eu tivesse que escolher um jogador da seleção saudita, seria Salem Al-Dossari, devido à sua influência e capacidade de decidir partidas”.

E completou: “Mas a verdadeira força da seleção saudita não reside em um jogador específico, e sim em seu sistema coletivo, aspecto pelo qual nutrimos o maior respeito”.

E continuou: “Respeitamos a seleção saudita e esperamos um jogo extremamente difícil contra ela, mas também acreditamos nas capacidades da seleção de Cabo Verde”.

E continuou: “Se este Mundial nos ensinou alguma coisa, é que não há partidas fáceis nem resultados garantidos antes do apito inicial”.

E concluiu: “Os comentários negativos aumentam nossa motivação para continuar provando nossa identidade e nossas capacidades; no fim das contas, as opiniões ficam fora do campo, e o que importa é o que as equipes apresentam durante os 90 minutos, e estamos prontos para a disputa”.

A partida é decisiva para ambas as seleções, já que ambas precisam vencer para se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo, sem depender da classificação dos terceiros colocados nos outros grupos.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera com 4 pontos.