A seleção da Suíça foi eliminada da Copa do Mundo em meio a uma onda de indignação contra a arbitragem, depois que o técnico Marat Yakin e vários jogadores da equipe criticaram a decisão de expulsar Breel Embolo, afirmando que essa jogada foi o ponto de virada que decidiu a partida a favor da seleção argentina.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Yakin manifestou seu descontentamento após o término da partida devido ao segundo cartão amarelo que o árbitro mostrou a Breel Embolo aos 72 minutos, após revisar a jogada pelo sistema de vídeo-arbitragem.

O árbitro Silva Pеньero havia inicialmente marcado uma falta contra Leandro Paredes e mostrado o cartão amarelo ao jogador argentino, antes que se constatasse um erro na identificação do jogador, o que exigiu a aplicação do protocolo.

Após a revisão da jogada, o árbitro considerou que não houve falta de Paredes e mostrou o cartão amarelo a Embolo sob a alegação de simulação, decisão que provocou grande indignação na seleção suíça.

Yakin disse: “Fomos punidos por causa de um erro. Aquele cartão não teve nenhum fundamento. Não entendo isso. Foi uma jogada muito comum, e não houve má intenção. Essa decisão foi simplesmente inacreditável. Não concordo com ela de forma alguma. Houve um contato claro, e não entendo como o árbitro e o VAR chegaram a essa conclusão”.

E acrescentou: “Não vou dizer que eles tiveram vantagem. Disputamos uma partida limpa e aberta, e as duas equipes jogaram futebol. Hoje, o futebol não saiu vitorioso. Fomos punidos por um erro, e esse foi um momento decisivo que determinou o resultado da partida. Agora podemos reclamar, mas devo parabenizar a Argentina”.

O técnico da Suíça continuou: “O plano de jogo deu certo mais uma vez hoje. E se analisarmos o desenrolar da partida, veremos que fomos muito melhores que nosso adversário. Nós recuperamos o placar, e o ânimo estava do nosso lado. Queríamos colocar novos jogadores no ataque, mas então veio aquela decisão errada. Não sei por que essa regra foi criada, mas os jogadores da minha equipe foram heróis”.

E continuou: “Não consigo aceitar que sejamos prejudicados dessa maneira. O Impolo lutou com todas as forças e sofreu muitas faltas. Aquela decisão me deixou perplexo e não teve justificativa alguma. É lamentável. Perdemos uma grande oportunidade e, infelizmente, nossa trajetória chegou ao fim. É doloroso, mas podemos nos orgulhar do que fizemos. Esses são os meus verdadeiros heróis.”