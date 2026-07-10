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Switzerland Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Técnico da Suíça critica Hossam Hassan: “Você desperdiçou a vitória e agora está procurando desculpas”

Argentina x Egito
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Ele está certo?

Morat Yakin, técnico da seleção suíça, rejeitou as acusações feitas por seu homólogo egípcio, Hossam Hassan, de que a Argentina teria se beneficiado de favores da arbitragem e do apoio da Federação Internacional de Futebol (FIFA) durante a Copa do Mundo de 2026, afirmando que as partidas são decididas dentro do campo e não por meio de declarações à mídia.

Na coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, antes do confronto contra a Argentina nas quartas de final, Yakin criticou veementemente as declarações de Hossam Hassan, que acusou a FIFA de parcialidade em favor da Argentina e de tentar impor a conquista do título por Lionel Messi, após a derrota do Egito por 3 a 2 nas oitavas de final, em meio a uma ampla polêmica arbitral.

Em resposta a uma pergunta sobre as declarações do técnico egípcio, Yakin disse: “Acho que os jogos são disputados com justiça, em geral. A tecnologia de vídeo-arbitragem pode intervir e controlar tudo”, acrescentando: “Não se deve resolver as coisas com declarações após o jogo, quando você teve chances de vencer”.

Em uma clara referência à vantagem de 2 a 0 do Egito até os últimos minutos da partida, antes da virada no placar, Yakin afirmou: “Quando é possível decidir a partida dentro de campo, justificativas ou insultos após o jogo não têm nada a ver com justiça; as coisas devem ser decididas em campo”.

As declarações de Yakin ocorrem em um momento em que a Suíça se prepara para enfrentar a Argentina, atual campeã, nas quartas de final na madrugada de domingo, em Kansas City, em meio a um duro golpe representado pela ausência do artilheiro da seleção, Johan Manzambi, devido a uma lesão no joelho.

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Yakin anunciou que Manzambi, que marcou três gols e deu duas assistências no torneio, não poderá participar da partida, apesar dos intensos esforços para recuperá-lo, dizendo: “Fizemos o possível para recuperá-lo, mas, infelizmente, ele não poderá jogar. Johan está com dores intensas, e isso foi um choque para todos nós”.

Yakin destacou que a estratégia da Suíça para limitar a influência de Messi se baseia na posse de bola, afirmando: “Quando a bola estiver conosco, ele não conseguirá se movimentar muito. Tentamos jogar com nosso estilo habitual e não deixá-lo passar a bola”.

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