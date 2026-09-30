O técnico da seleção Xavi Hernández declarou nesta quarta-feira que cometeu um erro ao não convocar inicialmente Guus Til para a seleção holandesa. O jogador do PSV foi chamado após o corte de Justin Kluivert por lesão e, assim como Mexx Meerdink, já causou uma ótima impressão em Xavi. Nesta quinta-feira, os dois jogadores parecem prontos para começar como titulares contra a Grécia (20h45).

Til entrou aos 38 minutos do segundo tempo contra a Alemanha (1 a 1), mas diante da Sérvia já teve cerca de 25 minutos em campo. Apenas dois minutos depois de entrar em campo em Belgrado, o nascido na Zâmbia teve grande importância com sua assistência para o gol de Meerdink, que também já havia balançado as redes antes do intervalo (1 a 2).

"Ele está indo tão bem", começa Xavi em entrevista à NOS sobre Til. "Ele merece jogar. Eu disse a ele que avaliei errado a situação dele. Tenho que ser honesto sobre isso. Ele não estava na lista, mas está treinando muito bem. É um profissional de ponta."

Assim como Til, Meerdink também não estava inicialmente na convocação de Xavi, que chamou o atacante do AZ após o corte do astro da Roma Donyell Malen. "Estou muito feliz com ele. É muito humilde, trabalha duro e corre muito pelo time. Não é coincidência que ele faça gols."

"Ele está muito feliz e eu também estou muito feliz com ele", diz Xavi, que consegue imaginar que Meerdink esteja em uma 'montanha-russa de emoções'. "Mas ele está bem, é muito humilde. Trabalha duro, então acho que, assim como os outros, está pronto para jogar."

Por fim, Xavi também falou sobre a partida de quinta à noite. "A sensação é de que precisamos jogar um pouco melhor. Entendemos isso melhor nos segundos tempos dos jogos até agora. Esperamos agora manter esse nível desde o início. Vamos ver se somos capazes disso", afirmou Xavi.

A Holanda ocupa atualmente a segunda colocação em seu grupo da Liga das Nações. Enquanto a Holanda, além da vitória sobre a Sérvia, empatou com a Alemanha, a Grécia conquistou uma boa vitória por 1 a 0 em Augsburg. Três dias antes, também havia vencido a Sérvia, graças a um gol aos 95 minutos do ex-atacante do FC Utrecht Tasos Douvikas (1 a 2).



