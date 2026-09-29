Técnico da seleção dinamarquesa assusta o Ajax com notícia sobre Dolberg

Brian Riemer deu um sinal preocupante nesta terça-feira sobre Kasper Dolberg. O joelho do atacante do Ajax estava 'completamente acabado' na semana passada, segundo foi citado o técnico da seleção da Dinamarca por, entre outros, o Tipsbladet.

Dolberg foi convocado novamente para a seleção dinamarquesa após um ano de ausência. No entanto, uma lesão no joelho atrapalhou os planos, fazendo com que o jogador do Ajax não possa entrar em campo por seu país nesta Data Fifa.

Durante um momento com a imprensa em um hotel em Helsingør, Riemer falou sobre a lesão de Dolberg. "Posso dizer que nunca passamos por algo assim antes. A situação está bastante pesada. Desde que chegamos na última segunda-feira, já tivemos de mandar cinco jogadores para casa, um dos quais (Dolberg, redação) até lidava com um joelho lesionado. Por mais otimista que eu seja: isso é simplesmente dramático. E nada além disso."

O Tipsbladet faz uma ressalva após a coletiva de imprensa do técnico da seleção dinamarquesa. "A declaração do treinador sobre Kasper Dolberg não deve ser interpretada totalmente ao pé da letra. Mas ainda assim soa muito preocupante."

O jornal citado entrou em contato com o Ajax sobre o problema físico de Dolberg. "Não temos nada a acrescentar sobre o joelho de Kasper. Assim que ele – e nós – quisermos compartilhar informações sobre sua lesão, faremos isso em nosso site", informou por SMS o assessor de imprensa Miel Brinkhuis.

Dolberg disputou até aqui 56 partidas pela Dinamarca e marcou doze vezes com a camisa da seleção nacional.

O atacante de 28 anos entrou em campo nove vezes nesta temporada pelos Amsterdammers sob o comando do novo treinador Míchel. Ele marcou três gols e também deu três assistências.