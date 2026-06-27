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Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Técnico da Noruega: “Não sou ingênuo a ponto de escalar Haaland contra a França”

E. Haaland
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Ståle Solbakken, técnico da seleção da Noruega, afirmou que sua decisão de poupar 10 jogadores do time titular, incluindo Erling Haaland, na partida contra a França, foi óbvia e não exigiu reflexão, tendo em vista que os exames médicos revelaram que vários membros da equipe estavam sofrendo de cansaço.

A seleção norueguesa sofreu uma derrota por 4 a 1 diante da França, principal favorita ao título da Copa do Mundo, após realizar mudanças generalizadas na escalação da equipe em Boston, encerrando sua campanha na segunda colocação do Grupo 9 e se classificando para enfrentar a Costa do Marfim na próxima terça-feira, nas oitavas de final.

A decisão de Solbakken provocou a indignação da torcida presente no estádio, que gritava “Queremos Haaland”, depois de perder a chance de ver o atacante do Manchester City em um confronto direto com Kylian Mbappé.

Solbakken se recusou a pedir desculpas por sua decisão, insistindo que ela se baseou na proteção de seus jogadores e na garantia de que a Noruega avançasse para além das oitavas de final.

Solbakken disse, em declarações divulgadas pela rede “ESPN”: “É simples: fizemos uma avaliação após a partida contra o Senegal na segunda-feira, e havia cinco ou seis jogadores bastante afetados após 80 minutos de jogo; além disso, toda a linha defensiva e alguns jogadores do meio-campo também foram bastante afetados”.

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Solbakken acrescentou: “Sabemos também, desde a partida contra o Senegal, que a Noruega tinha o menor tempo de descanso antes de disputar outra partida hoje”.

O técnico da Noruega continuou: “Poderíamos ter feito uma boa partida hoje, mas queremos vencer, e a questão é se vamos vencer ou não, levando em conta a situação atual e o nosso grau de preparação para a próxima partida”.

Solbakken continuou: “Por isso, a decisão foi óbvia e não precisou de reflexão da minha parte, nem da parte do fisioterapeuta, da equipe médica e de alguns dos próprios jogadores, pois todos disseram que a participação seria difícil para muitos deles”.

Solbakken explicou que levou em consideração os sentimentos da torcida, mas que, no fim das contas, quis priorizar as chances e as perspectivas da seleção da Noruega.

Solbakken disse: “A única consideração foi levar em conta os torcedores, que queriam ver Haaland e Ødegaard, mas tomar essa decisão não nos levou tempo algum”.

O técnico da Noruega acrescentou: “Erling e Martin são jogadores coletivos e sabem o que é melhor para a equipe. A torcida quer vê-los, mas esperamos poder proporcionar a ela algumas boas noites de verão nas próximas semanas”.

Solbakken continuou: “Demos aos torcedores algumas vitórias e a chance de assistir a mais jogos, e é por isso que estamos aqui”.

E Solbakken concluiu: “Não somos um país ingênuo que está aqui apenas por diversão; queremos permanecer aqui pelo maior tempo possível, e por isso a decisão foi óbvia e não precisou de reflexão”.

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