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imago-sport-1084731107.jpgANP
Siep Engelen
Traduzido por

Técnico da Eredivisie dispara: "Me sinto sacaneado, estou mesmo de saco cheio!"

Cambuur x AZ Alkmaar
Cambuur
AZ Alkmaar
Eredivisie
J. Plat
S. Teuben

As decisões controversas da arbitragem na Eredivisie parecem se multiplicar, e neste fim de semana não foi diferente. Johan Plat, técnico do SC Cambuur, já não aguenta mais a situação, como afirmou à ESPN

"Estou aqui tomado pela raiva. Não quero parecer um reclamão, mas me sinto muito prejudicado. Isso tem a ver, em primeiro lugar, com o cartão vermelho", disse Plat. Para ele, Mexx Meerdink teve tanta culpa quanto Devid Bouah, expulso pelo árbitro Stan Teuben após receber o segundo cartão amarelo em uma disputa com o atacante do AZ. 

"E ainda marcam um pênalti contra nós. Tenho até que rir", prosseguiu Plat. O goleiro Thijs Jansen atingiu a cabeça de Mees de Wit com o punho em uma disputa pelo alto, e o árbitro marcou pênalti. Meerdink, então, fez o gol do empate por 2 a 2. 

"Em Sittard, houve um lance parecido com o nosso atacante Binder. Lá, quase arrancaram a cabeça dele do corpo e não recebemos um pênalti. Agora, o contato foi muito menor, porque ele (Jansen, nota da redação) apenas raspou na cabeça dele." 

O que mais irrita Plat é a falta de consistência. "Tudo bem, seja qual for a decisão deles, mas ela precisa ser a mesma em lances semelhantes. Estou bastante cansado disso", esbravejou. 

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"Passamos por isso em Velsen, onde nos tiraram dois pontos com um pênalti sem que pudessem afirmar com certeza que a falta aconteceu dentro da área. Estou realmente cansado dessa arbitrariedade." 

Plat lamenta profundamente o que considera erros de avaliação do árbitro Teuben. "Infelizmente, é esse sentimento que prevalece agora, porque, fora isso, a tarde foi perfeita. Acho que fizemos uma ótima partida. Mas a decepção e a raiva prevalecem neste momento, porque deveríamos ter saído daqui com três pontos."

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