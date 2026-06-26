Técnico da Costa do Marfim: As declarações de Schweinsteiger são racistas... e ele está tentando causar polêmica

Eimers Fai, técnico da Costa do Marfim, considera que os comentários do ex-jogador da seleção alemã, Bastian Schweinsteiger, podem ser descritos como “racistas”.

Schweinsteiger, que analisa as partidas da Copa do Mundo de 2026 pela rede alemã ARD, havia descrito o futebol africano como “desorganizado” e “fora dos padrões tradicionais”.

Antes da vitória da Alemanha sobre a Costa do Marfim (2 a 1), na segunda rodada da fase de grupos, o ex-jogador do Bayern de Munique disse que a Alemanha precisava “estar preparada para que a partida fosse imprevisível em alguns momentos”.

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Ele acrescentou que a seleção dos “Elefantes” joga um “futebol africano”, que descreveu como “às vezes fora dos padrões tradicionais, um pouco desorganizado e menos inclinado ao estilo tático”.

Quando questionado sobre sua reação, após a vitória da Costa do Marfim sobre Curaçao (2 a 0) na terceira rodada, Fai disse aos jornalistas que se sentia decepcionado com os comentários de Schweinsteiger.

O técnico marfinense declarou: “Quando se conhece o futebol da maneira como ele conhece, é estranho que ele fale dessa forma... O que poderíamos chamar de (discurso) racista, se quisermos chamar as coisas pelos nomes... Mas essa é a realidade. Vivemos hoje em um mundo em que todos têm liberdade para expressar suas opiniões”.

E acrescentou, segundo a agência “Reuters”: “Não posso mudar o ponto de vista dele. Não posso mudar a maneira como ele fala. Mas tudo o que posso fazer é mostrar em campo que o futebol africano não se resume apenas à força física... Temos grande habilidade técnica, além de excelentes estratégias também”.

“O Bastian da Costa do Marfim”

Fai disse que era fã do estilo de jogo de Schweinsteiger, quando este estava no auge de sua carreira no Bayern de Munique e no Manchester United, a ponto de um de seus amigos ter dado a ele o apelido de “Bastian”.

E acrescentou: “Tudo o que espero é que isso seja apenas uma declaração infeliz, que não reflita exatamente o que se passa na cabeça dele... Mas, como vocês sabem, assim é a vida, e assim é o futebol hoje em dia... Atualmente, há muitos analistas e muitos ex-jogadores que também buscam causar polêmica”.

E continuou: “Ele foi uma estrela mundial, mas ficou um pouco esquecido, então está tentando causar polêmica... Isso é bom para ele, se é isso que ele acredita. Ele tem toda a liberdade para isso. Mas vamos seguir em frente e tentar ignorar isso”.