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Hussein Hamdy
Traduzido por

Tebas sobre a morte de jogador espanhol: Que perda terrível

J. de Miguel
Tenerife x FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
Espanha
Andorra

A tristeza paira sobre todos

Javier Tebas, presidente da LaLiga, manifestou seu apoio à família de Jesús de Miguel, jogador do Tenerife, que faleceu nesta terça-feira, aos 30 anos de idade.

O Tenerife anunciou a morte de seu jogador às oito horas da manhã desta terça-feira, em uma notícia que lançou um véu de profunda tristeza sobre o clube, sua torcida e a família do futebol.

O Tenerife afirmou no início de sua mensagem: "Estamos arrasados pela intensidade da dor, nossas línguas ficaram paralisadas pelo choque e não conseguimos acreditar que isto seja real".

O Tenerife acrescentou: "Não há palavras de consolo, não há nada que possa aliviar este sentimento repleto de tristeza. Estamos ao lado de sua família enlutada e de seus entes queridos, e ao lado de todos os membros da família do Tenerife que hoje choram este fim tão cruel".

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Tebas comentou sobre o assunto, por meio de uma publicação na rede "X", dizendo: "Sinto uma profunda tristeza pela morte de Jesús de Miguel Alameda, jogador do Tenerife. Todos nós compartilhamos hoje a dor desta perda enorme e irreparável".

E acrescentou: "Apresento minhas sinceras condolências à sua família, aos seus entes queridos, aos seus companheiros e a todos os membros de seu clube, e expresso a eles todo o meu carinho e apoio nestes momentos difíceis".

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