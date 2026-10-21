Tebas ignora Yamal e aponta dois nomes para a Bola de Ouro; e justifica suas declarações polêmicas sobre o Real

Javier Tebas, presidente da LaLiga, concedeu uma entrevista ao jornal francês "L'Équipe" após uma semana conturbada, na qual abordou todas as questões atuais, desde a disputa pela Bola de Ouro até sua divergência pública com o Real Madrid depois de declarações em que comparou a estratégia de comunicação do clube merengue à propaganda nazista.

Depois que Tebas soube que o Conselho Superior de Esportes estudava abrir uma investigação sobre essas declarações, decidiu conceder uma entrevista a um dos jornais de maior circulação no mundo para se defender.

Tebas afirmou, de acordo com o que foi divulgado pelo site da rádio espanhola "Cadena SER": "Não chamei ninguém de nazista, eu estava falando sobre uma estratégia de comunicação".

Já no que diz respeito à disputa pela Bola de Ouro, a resposta de Javier Tebas foi surpreendente, pois ignorou o nome de Lamine Yamal, astro do Barcelona e um dos principais candidatos a vencer o prêmio na cerimônia marcada para a próxima segunda-feira, em Londres.

O presidente da LaLiga elogiou Rodri e Kylian Mbappé, dizendo que a conquista do prêmio por Mbappé seria uma recompensa merecida.

E acrescentou: "Se Mbappé vencer a Bola de Ouro, será merecido, mas espero que Rodri repita seu feito".

Ele se estendeu ao falar sobre o desempenho de Mbappé, explicando que ele é "um dos melhores jogadores do mundo, é um astro mundial, um grande jogador que contribui enormemente para sua equipe e para a liga em geral".

Sobre Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), apontou que ele tampouco é um presidente digno da FIFA.

E completou: "Eu o combati por dez anos e não mudei de opinião. Os acontecimentos recentes confirmam meu ponto de vista. Ele toma decisões unilaterais sem consultar as partes interessadas, especialmente as federações. A maioria de suas decisões, seja em relação ao calendário, às competições ou à ampliação do Mundial de Clubes, causa grave prejuízo às ligas nacionais, grandes e pequenas, e, consequentemente, aos próprios jogadores".

E encerrou suas declarações: "A imagem da FIFA ficou seriamente prejudicada por anos. Quanto a Infantino, a questão é clara: sua imagem está muito longe de ser ideal".



