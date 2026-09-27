Javier Tebas, presidente da La Liga, afirmou que o caso do Manchester City representa a continuação de uma batalha que ele trava há anos em defesa do controle econômico e da igualdade na aplicação das regras, após os relatos que davam conta da condenação do clube na maioria das acusações relacionadas à violação das normas financeiras da Premier League. O caso ainda se encontra em suas etapas jurídicas, com a expectativa de que o Manchester City recorra das decisões.

Por meio de suas contas nas redes sociais, Tebas retomou sua posição em relação ao Manchester City desde 2017, afirmando ter sido um dos primeiros dirigentes a falar publicamente sobre o modelo financeiro do clube, ao lado do Paris Saint-Germain, e sobre o que considerou uma dependência de recursos externos vultosos que ultrapassam as receitas geradas pela atividade habitual dos clubes.

Tebas disse: "Em setembro de 2017, durante a conferência Soccerex em Manchester, denunciei publicamente algo que me preocupava havia algum tempo: a chamada manipulação financeira no futebol europeu. Falei sobre o Manchester City e o Paris Saint-Germain, e sobre clubes cuja força financeira não vinha apenas de suas atividades habituais, mas também do apoio de recursos externos vultosos".

Acrescentou que suas críticas na época provocaram reações do Manchester City, que classificou suas declarações como "não baseadas em informações corretas" e "mera fantasia", assinalando que o clube anunciou, então, estudar a adoção de medidas judiciais contra ele.

O presidente da La Liga também abordou a punição imposta pela UEFA ao Manchester City em fevereiro de 2020, quando decidiu suspendê-lo por duas temporadas da participação em suas competições e multá-lo em 30 milhões de euros, antes de o Tribunal Arbitral do Esporte anular a decisão de exclusão em julho do mesmo ano, mantendo uma punição financeira reduzida a 10 milhões de euros em razão da falta de cooperação do clube com as investigações da UEFA.

Tebas considerou que a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte foi um ponto de virada para ele, e disse: "Nunca concordei com esse veredicto estranho. Para mim, aquilo representou um ponto de virada na credibilidade do Tribunal Arbitral do Esporte como órgão de arbitragem independente no âmbito esportivo".

E acrescentou: "Achei que fosse uma decisão extremamente equivocada, que prejudica de forma extraordinária a credibilidade do sistema de controle econômico do futebol europeu, e difícil de conciliar com um princípio que considero fundamental: as mesmas regras devem valer para todos".

As declarações de Tebas surgem depois que relatos indicaram que uma comissão independente da Premier League considerou o Manchester City culpado em 114 das 115 acusações, enquanto o clube afirmou que o processo segue em andamento e que há elementos importantes ainda não decididos, com a expectativa de entrar na fase de recurso.

Tebas ressaltou que sua posição não está ligada ao desejo de comprovar a validade de seus alertas anteriores, dizendo: "Quando me lembro daquela intervenção em 2017 e de tudo o que veio depois, não o faço para dizer: eu avisei vocês. Faço isso porque essa história é a melhor personificação de uma batalha que travo há anos".

Explicou que sua visão se baseia na necessidade de construir uma competição que dependa da capacidade dos clubes de administrar seus recursos e gerar receitas, e não do volume de apoio financeiro que recebem, acrescentando: "A sustentabilidade econômica não é burocracia, e o controle financeiro não é um capricho passageiro".

Tebas encerrou sua mensagem reforçando que o caso ainda não terminou, dizendo: "O caminho ainda é longo. A penalidade ainda não foi definida, e o processo não acabou, mas o que ocorreu mostra mais uma vez a importância do controle econômico, da transparência e da igualdade na aplicação das regras para proteger a integridade e a sustentabilidade do futebol".