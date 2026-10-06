Javier Tebas, presidente da LaLiga, enviou uma mensagem em tom duro ao Real Madrid a respeito do caso Negreira, voltou a defender as medidas da entidade e criticou a forma como a emissora de televisão do Real Madrid tratou a questão.

Tebas escreveu em sua conta oficial no "X": "Continuo acreditando plenamente na mesma opinião sobreo caso Negreira. O que aconteceu foi gravíssimo e deve ser investigado até o fim".

E acrescentou: "É natural investigar fatos que terminaram há anos, mas é totalmente inaceitável construir, em 2026, uma narrativa segundo a qual o Negreira ainda influencia a arbitragem espanhola hoje. Isso é vergonhoso. E repetir isso na emissora de televisão do Real Madrid não torna aquilo verdadeiro".

E prosseguiu: "É precisamente por isso que existem, há anos, procedimentos judiciais: para esclarecer se os pagamentos influenciaram o sistema de arbitragem, em especial as promoções e os rebaixamentos dos árbitros, e para determinar se esses atos configuram corrupção esportiva e acarretam consequências criminais. Que os juízes conduzam suas investigações, que todas as provas sejam reunidas e que acompanhem o caso até o fim".

O presidente da LaLiga completou: "Mas, nesse ínterim, o que alguns querem? Querem que excluamos o Barcelona e sua atual diretoria do campeonato? Querem que o campeonato substitua os tribunais, emita sua própria sentença e aplique uma punição antes da decisão judicial? Além disso, já expirou o prazo de prescrição no âmbito disciplinar esportivo espanhol. Isso foi esclarecido inúmeras vezes".

E continuou: "Você pode criticar duramente o que aconteceu — e eu assim o fiz desde o início — e, ao mesmo tempo, se recusar a aceitar a falsa alegação de que o Negreira ainda influencia a arbitragem espanhola, muitos anos depois de encerrados aqueles fatos. Isso não é busca pela verdade, mas uma tentativa de manter viva uma narrativa".

Tebas encerrou sua publicação com um apelo à emissora de televisão do Real Madrid e aos demais jornalistas, dizendo: "Os fatos são graves o suficiente sem a necessidade de inventar mais, que é o que a emissora de televisão do Real Madrid faz".







