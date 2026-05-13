







Como assistir Mirassol x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de transmissão e streaming ao vivo para Mirassol x Bragantino estão listadas abaixo. A partida pela Copa do Brasil será transmitida pelo Amazon Prime Video.

Se você estiver viajando para fora do Brasil e não conseguir acessar seu serviço de streaming habitual, uma VPN pode ser a solução. Conectando-se a um servidor no Brasil, é possível acessar a transmissão normalmente e assistir ao jogo ao vivo sem perder nada.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas sobre desfalques ou escalação provável do Mirassol para este confronto. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada até o momento, e o XI projetado ainda não foi divulgado. As atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário da partida.

O Red Bull Bragantino também não tem novidades confirmadas sobre o elenco. Não há relatos de lesionados ou suspensos, e a escalação provável ainda não foi anunciada pelo clube. Mais informações devem ser divulgadas próximo ao início do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Mirassol soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Chapecoense no Brasileirão, em 10 de maio. Antes disso, a equipe venceu a LDU Quito por 2 a 0 na Copa Libertadores e bateu o Corinthians por 2 a 1 no campeonato nacional. O único tropeço mais expressivo foi a derrota por 1 a 0 para o São Paulo. No total, o Mirassol marcou sete gols e sofreu três nesse período.

O Bragantino registrou uma vitória, uma derrota e três derrotas nos últimos cinco jogos, com dois triunfos no cômputo geral. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Santos em 10 de maio. A goleada de 6 a 0 sobre o Blooming na Sul-Americana, dois dias antes, foi o ponto alto do período. A equipe também perdeu para o River Plate por 1 a 0 na mesma competição e para o Palmeiras por 1 a 0 no Brasileirão. O Bragantino marcou nove gols e sofreu quatro nessa sequência.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 23 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, com o Bragantino como mandante. O jogo terminou em 1 a 1, deixando a disputa pela classificação em aberto para o confronto desta rodada. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Bragantino venceu duas vezes, o Mirassol uma, e houve dois empates, com o retrospecto geral bastante equilibrado entre as equipes.





Classificação









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