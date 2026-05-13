







Como assistir Ceará x Atlético-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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O jogo entre Ceará e Atlético-MG pela Copa do Brasil terá transmissão ao vivo no Brasil. As opções de canal de TV e streaming estão listadas abaixo.

Os torcedores podem assistir ao vivo pelo Globoplay ou pelo SporTV, além das plataformas Zapping e Claro+, que também transmitem a partida.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas sobre o elenco do Ceará para este confronto. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada para o time da casa, e o provável time titular ainda não foi divulgado. As atualizações serão incluídas conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

O Atlético-MG também não tem informações de elenco confirmadas neste momento. Não há lesões ou suspensões listadas para o Galo, e a escalação projetada ainda não foi anunciada. Acompanhe para as últimas novidades à medida que o jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Ceará atravessa um momento difícil: três derrotas, uma vitória e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para o Atlético-GO pela Série B, em 9 de maio. Antes disso, o time perdeu para o Vitória por 1 a 0 na Copa do Nordeste e para o Sport por 2 a 0 na Série B. A única vitória nesse recorte foi um 3 a 1 sobre o Maranhão, enquanto o empate por 3 a 3 com o Vila Nova-GO fecha a sequência. Ao todo, o Ceará marcou cinco gols e sofreu seis nesse período.

O Atlético-MG soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Botafogo no Brasileirão, em 10 de maio. A vitória mais expressiva foi o 3 a 1 sobre o Cruzeiro em 3 de maio, mas a derrota por 0 a 4 para o Flamengo ainda pesa. O Galo marcou sete gols e sofreu oito nesse intervalo, números que traduzem uma equipe sem equilíbrio entre ataque e defesa.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 23 de abril de 2026, pela própria Copa do Brasil, com o Atlético-MG vencendo o Ceará por 2 a 1 em Belo Horizonte. Nos cinco jogos anteriores registrados, o Atlético-MG leva vantagem, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota para o Vozão. Os encontros pelo Brasileirão em 2025 também terminaram favoráveis ao Galo, com triunfos por 1 a 0 tanto em casa quanto fora.





Classificação









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