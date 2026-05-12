







Como assistir Cruzeiro x Goiás online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Cruzeiro x Goiás estão listadas abaixo. A partida pela Copa do Brasil tem cobertura garantida em diversas plataformas para o torcedor brasileiro.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações de lesões ou suspensões disponíveis para o Cruzeiro neste momento, e nenhuma escalação provável foi confirmada para o confronto pela Copa do Brasil. As atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproximar.

O Goiás também não divulgou notícias sobre desfalques ou relacionados para esta partida. Acompanhe para as últimas informações sobre o time esmeraldino antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Cruzeiro registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio diante do Bahia, por 2 a 1 pelo Brasileirão em 10 de maio. No mesmo período, o clube mineiro bateu o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Libertadores, mas perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1. No total, a equipe marcou quatro gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

O Goiás chega com um aproveitamento menor: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Vila Nova-GO por 1 a 0 na Série B no dia 9 de maio, mas antes disso sofreu quatro gols do Fortaleza em uma derrota por 4 a 1. O empate por 2 a 2 com o Cruzeiro no jogo de ida da Copa do Brasil é o único resultado positivo fora da Série B no recorte. O Goiás marcou quatro gols e sofreu nove nas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 22 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Goiás empatou com o Cruzeiro em 2 a 2 jogando em casa — resultado que deixou a eliminatória em aberto. Nos outros três encontros registrados, o Cruzeiro venceu uma vez e os times empataram em dois jogos, ambos pela Série B em 2021, com placar de 1 a 1.





Classificação









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