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Cruzeiro x Goiás: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Brasil

Cruzeiro x Goiás
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Saiba onde vai passar o jogo entre Cruzeiro e Goiás, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Cruzeiro x Goiás online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Cruzeiro x Goiás estão listadas abaixo. A partida pela Copa do Brasil tem cobertura garantida em diversas plataformas para o torcedor brasileiro.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Cruzeiro x Goiás

Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Formação
Goiás crest
Goiás
GOI
Goiás crest
Goiás
GOI

Técnico

  • A. Jorge

Não há informações de lesões ou suspensões disponíveis para o Cruzeiro neste momento, e nenhuma escalação provável foi confirmada para o confronto pela Copa do Brasil. As atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproximar.

O Goiás também não divulgou notícias sobre desfalques ou relacionados para esta partida. Acompanhe para as últimas informações sobre o time esmeraldino antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

GOI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

O Cruzeiro registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio diante do Bahia, por 2 a 1 pelo Brasileirão em 10 de maio. No mesmo período, o clube mineiro bateu o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Libertadores, mas perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1. No total, a equipe marcou quatro gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

O Goiás chega com um aproveitamento menor: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Vila Nova-GO por 1 a 0 na Série B no dia 9 de maio, mas antes disso sofreu quatro gols do Fortaleza em uma derrota por 4 a 1. O empate por 2 a 2 com o Cruzeiro no jogo de ida da Copa do Brasil é o único resultado positivo fora da Série B no recorte. O Goiás marcou quatro gols e sofreu nove nas cinco partidas.


Últimos confrontos diretos

CRU

Outros

GOI

1

3

Empates

1

5

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 22 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Goiás empatou com o Cruzeiro em 2 a 2 jogando em casa — resultado que deixou a eliminatória em aberto. Nos outros três encontros registrados, o Cruzeiro venceu uma vez e os times empataram em dois jogos, ambos pela Série B em 2021, com placar de 1 a 1.


Classificação



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