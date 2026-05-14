







Como assistir CRB x Fortaleza online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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A partida entre CRB e Fortaleza pela Copa do Brasil será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime Video. Veja abaixo as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar o jogo.

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Notícias e prováveis escalações





Não há informações disponíveis no momento sobre desfalques, lesionados ou suspensos no elenco do CRB para este jogo. O provável time titular também não foi divulgado. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar a data da partida.

No campo do Fortaleza, a situação é semelhante: nenhuma informação sobre baixas ou escalação projetada está disponível até o momento. O clube não confirmou ausências por lesão ou suspensão. Mais detalhes serão adicionados quando o técnico se pronunciar nos dias anteriores ao confronto.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O CRB chega ao jogo com um retrospecto recente de três vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A equipe marcou dez gols e sofreu seis nesse período, com destaque para o triunfo por 3 a 0 sobre o Operário-PR na Série B. Antes disso, o time também venceu o América-MG por 2 a 1 fora de casa, mostrando capacidade de pontuar longe de seus domínios. As duas derrotas vieram diante do Criciúma, por 3 a 1, e do próprio Fortaleza, por 2 a 1, nesta Copa do Brasil.

O Fortaleza soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O time balançou as redes nove vezes e não foi vazado em dois dos cinco compromissos. A goleada por 4 a 1 sobre o Goiás na Série B foi o resultado mais expressivo do período. Os empates sem gols contra Avaí e Operário-PR mostram que a equipe também sabe administrar partidas quando necessário.





Últimos confrontos diretos

Os dois clubes se encontraram cinco vezes recentemente, com o Fortaleza levando vantagem na série. O confronto mais recente foi justamente a ida desta Copa do Brasil, em abril de 2026, quando o Fortaleza venceu por 2 a 1 jogando em casa. No geral, o Fortaleza soma três vitórias contra duas do CRB nos últimos cinco duelos, com os alagoanos tendo vencido em ocasiões anteriores pela Copa do Nordeste, incluindo um triunfo por 2 a 0 em junho de 2024.





Classificação









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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