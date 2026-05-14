







Como assistir Corinthians x Barra online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e live stream para Corinthians x Barra estão listadas abaixo.

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Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas de lesões ou suspensões no elenco do Corinthians para este confronto, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário da partida.

O Barra também não divulgou nenhuma informação oficial sobre o estado do seu elenco. Não há dados de desfalques ou projeção de time titular disponíveis. Verifique novamente mais perto do apito inicial para as últimas novidades.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Corinthians soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo no Brasileirão, em 10 de maio. Antes disso, o time empatou em 1 a 1 com o Independiente Santa Fe pela Copa Libertadores e perdeu por 2 a 1 para o Mirassol no campeonato nacional. As outras duas partidas trouxeram triunfos: 2 a 0 sobre o Peñarol na Libertadores e 1 a 0 sobre o Vasco no Brasileirão. No total, o Corinthians marcou oito gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

O Barra tem um retrospecto mais modesto no mesmo período: uma vitória, três empates e uma derrota. O jogo mais recente foi um empate sem gols com o Caxias pela Série C, em 10 de maio. O único triunfo veio contra o Figueirense, por 3 a 0 fora de casa. O clube também empatou com o Inter de Limeira por 2 a 2 e com o Paysandu por 1 a 1, além da derrota por 1 a 0 para o próprio Corinthians na Copa do Brasil. O Barra marcou quatro gols e sofreu três nesse intervalo.





Últimos confrontos diretos

COR Um BAR 1 0 Empate 0 Barra 0 - 1 Corinthians 1 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre as duas equipes ocorreu em 22 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Corinthians venceu o Barra por 1 a 0 jogando como visitante. Com base nos dados disponíveis, este é apenas o segundo encontro entre os clubes na competição.





Classificação









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