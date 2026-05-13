







Como assistir Vasco x Paysandu online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Vasco x Paysandu estão listadas abaixo. O jogo pela Copa do Brasil conta com cobertura em diferentes plataformas, tanto para televisão aberta e por assinatura quanto para streaming.

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Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas de lesões ou suspensões no elenco do Vasco para este confronto. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube até o momento, e os dados serão atualizados conforme a equipe liberar novidades próximo à partida.

O mesmo vale para o Paysandu: não existem registros de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis, e nenhum provável time titular foi informado. As informações serão acrescentadas à medida que o clube se pronunciar antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Vasco soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. A mais recente foi o triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense pelo Brasileirão no dia 10 de maio. Antes disso, o time venceu o Audax Italiano por 2 a 1 pela Copa Sul-Americana e empatou em 2 a 2 com o Flamengo no campeonato nacional. A única derrota nesse período foi por 1 a 0 para o Corinthians. O Vasco marcou oito gols e sofreu cinco ao longo dessas cinco partidas.

O Paysandu também chega em bom momento, com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Anápolis-GO pela Série C, em 9 de maio. A equipe também goleou o Botafogo-PB por 4 a 2 e venceu o Itabaiana por 4 a 1 fora de casa. O único resultado negativo nesse ciclo foi a derrota por 2 a 0 para o próprio Vasco, na primeira fase desta Copa do Brasil. Ao todo, o Paysandu marcou 12 gols e sofreu sete nos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 22 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, com vitória do Vasco por 2 a 0 jogando em Belém, como visitante. Nos registros anteriores disponíveis, o Paysandu venceu o Vasco por 3 a 1 pela Série B em outubro de 2016, enquanto o clube carioca levou a melhor em outros três duelos: 2 a 0 fora em junho de 2016 e duas vitórias pelo Brasileirão de 2005, incluindo uma goleada por 4 a 0. No total das cinco partidas, o Vasco acumula três vitórias contra duas do Paysandu.





Classificação









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