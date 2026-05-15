







Como assistir Chelsea x Manchester City online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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A final da Copa da Inglaterra entre Chelsea e Manchester City tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming ao vivo disponíveis para acompanhar o jogo.

O Disney+ transmite a partida ao vivo para assinantes da plataforma. O jogo também pode ser assistido pelo Zapping, pela Claro+, pelo Sky+ e pelo Vivo Play. A ESPN é outra opção para quem prefere o canal esportivo tradicional.

Se você estiver viajando para fora do Brasil, pode usar uma VPN para acessar os serviços de streaming normalmente disponíveis no país. Basta conectar o servidor ao Brasil e entrar com sua conta habitual.





Notícias e prováveis escalações





As informações detalhadas sobre lesões e suspensões do Chelsea ainda não foram divulgadas pelas equipes. Nenhum desfalque confirmado foi informado até o momento para os Blues.

O Manchester City também não divulgou dados oficiais sobre baixas para a final. As escalações prováveis de ambos os times serão atualizadas assim que as informações estiverem disponíveis, mais próximo do horário do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Chelsea chega à final com campanha irregular. Nas últimas cinco partidas, os Blues somaram uma vitória, um empate e três derrotas, marcando seis gols e sofrendo seis. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Liverpool na Premier League. A derrota por 3 a 0 para o Brighton e o revés por 1 a 3 para o Nottingham Forest mostram a fragilidade defensiva da equipe no período.

O Manchester City apresenta desempenho bem superior. Guardiola acumula quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com 12 gols marcados e quatro sofridos. A vitória mais recente foi por 3 a 0 sobre o Crystal Palace. O City também não perdeu nenhuma das últimas quatro partidas, incluindo o triunfo por 2 a 1 sobre o Southampton na semifinal da Copa da Inglaterra.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 12 de abril de 2026, pela Premier League, com vitória do Manchester City por 3 a 0 em Stamford Bridge. Nos últimos cinco encontros, o City leva vantagem clara: três vitórias contra um empate e uma derrota, com 11 gols marcados e quatro sofridos no total. O único empate do período foi o 1 a 1 em janeiro de 2026, quando as equipes se enfrentaram no Etihad Stadium.





Classificação









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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