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Remo x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Brasil

Remo x Bahia
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Saiba onde vai passar o jogo entre Remo e Bahia, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Remo x Bahia online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Remo e Bahia pela Copa do Brasil terá transmissão ao vivo pela TV e também por streaming. Confira abaixo os canais disponíveis para assistir à partida.

Globoplay: assista ao vivo pelo serviço de streaming da Globo em globoplay.globo.com

SporTV: transmissão ao vivo pelo canal a cabo, acessível também pelo portal ge.globo.com/sportv

Zapping: opção de streaming disponível em zapping.com.br

Claro+: assinantes da operadora podem acompanhar pelo clarotvmais.com.br


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Remo x Bahia

Remo crest
Remo
REM
Formação
Bahia crest
Bahia
BAH
Bahia crest
Bahia
BAH

Técnico

  • L. Conde

Não há informações disponíveis sobre desfalques, suspensões ou escalação provável do Remo para este jogo. Dados atualizados serão incluídos assim que divulgados pela comissão técnica.

O Bahia também não tem informações confirmadas sobre lesionados, suspensos ou time provável. A escalação deve ser divulgada mais próximo do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

REM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

O Remo soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi um 1 a 2 sobre o Botafogo no Brasileirão, enquanto o empate por 1 a 1 com o Palmeiras é o resultado mais fresco. No período, a equipe marcou sete gols e sofreu oito. A derrota por 4 a 2 para o Bragantino e o tropeço por 0 a 1 para o Cruzeiro mostram fragilidades defensivas fora de casa.

O Bahia não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com um triunfo ausente nesse recorte e um registro de zero vitórias, dois empates e três derrotas. Os empates com São Paulo (2 a 2) e Santos (2 a 2) alternam com derrotas para Cruzeiro (2 a 1), Flamengo (2 a 0) e Remo (3 a 1 na Copa do Brasil). No total, o time marcou oito gols e sofreu onze nesse período.


Últimos confrontos diretos

REM

Outros

BAH

3

Vitórias

0

Empate

1

9

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/4
Ambos os times marcam
3/4

O encontro mais recente entre as equipes foi em 22 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Remo venceu o Bahia por 3 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Remo também triunfou por 4 a 1 sobre o Bahia no Brasileirão, em março de 2026. Nos quatro confrontos registrados, o Remo venceu três e o Bahia uma, com os tricolores baiano levando a melhor em um duelo da Copa do Brasil de 2012, quando golearam por 4 a 0.


Classificação



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