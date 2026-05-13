







Como assistir Remo x Bahia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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O jogo entre Remo e Bahia pela Copa do Brasil terá transmissão ao vivo pela TV e também por streaming. Confira abaixo os canais disponíveis para assistir à partida.

Globoplay: assista ao vivo pelo serviço de streaming da Globo em globoplay.globo.com

SporTV: transmissão ao vivo pelo canal a cabo, acessível também pelo portal ge.globo.com/sportv

Zapping: opção de streaming disponível em zapping.com.br

Claro+: assinantes da operadora podem acompanhar pelo clarotvmais.com.br





Notícias e prováveis escalações





Não há informações disponíveis sobre desfalques, suspensões ou escalação provável do Remo para este jogo. Dados atualizados serão incluídos assim que divulgados pela comissão técnica.

O Bahia também não tem informações confirmadas sobre lesionados, suspensos ou time provável. A escalação deve ser divulgada mais próximo do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Remo soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi um 1 a 2 sobre o Botafogo no Brasileirão, enquanto o empate por 1 a 1 com o Palmeiras é o resultado mais fresco. No período, a equipe marcou sete gols e sofreu oito. A derrota por 4 a 2 para o Bragantino e o tropeço por 0 a 1 para o Cruzeiro mostram fragilidades defensivas fora de casa.

O Bahia não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com um triunfo ausente nesse recorte e um registro de zero vitórias, dois empates e três derrotas. Os empates com São Paulo (2 a 2) e Santos (2 a 2) alternam com derrotas para Cruzeiro (2 a 1), Flamengo (2 a 0) e Remo (3 a 1 na Copa do Brasil). No total, o time marcou oito gols e sofreu onze nesse período.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes foi em 22 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Remo venceu o Bahia por 3 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Remo também triunfou por 4 a 1 sobre o Bahia no Brasileirão, em março de 2026. Nos quatro confrontos registrados, o Remo venceu três e o Bahia uma, com os tricolores baiano levando a melhor em um duelo da Copa do Brasil de 2012, quando golearam por 4 a 0.





Classificação









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