







Como assistir Coritiba x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





O Coritiba não divulgou informações oficiais sobre desfalques ou relacionados para este confronto. Não há dados confirmados sobre lesões, suspensões ou escalação provável no momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

O Santos também não disponibilizou dados formais sobre o elenco ou situação médica dos atletas para este jogo. Atualizações serão incluídas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Coritiba somou um empate, duas derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Internacional no Brasileirão, em 9 de maio. Antes disso, a equipe sofreu duas derrotas seguidas: 4 a 1 para o Vitória e 1 a 0 para o Grêmio. O único triunfo no período veio contra o Atlético-MG, por 2 a 0, em abril. No confronto anterior com o próprio Santos, pela Copa do Brasil, o Coxa ficou no 0 a 0.

O Santos acumula uma vitória e quatro empates nas últimas cinco partidas. O triunfo mais recente foi por 2 a 0 sobre o Bragantino, em 10 de maio. Antes disso, o Peixe empatou com Recoleta por 1 a 1 na Copa Sul-Americana, com Palmeiras por 1 a 1 e com San Lorenzo por 1 a 1, além de ter ficado no 2 a 2 com o Bahia. O clube marcou cinco gols e sofreu cinco nesse período.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi o empate sem gols pela Copa do Brasil em 22 de abril de 2026, disputado no campo do Santos. Nos últimos cinco confrontos, o Santos leva vantagem, com três vitórias contra uma do Coritiba, além de um empate. Em julho de 2024, pela Série B, o Santos goleou por 4 a 0 como mandante; em novembro do mesmo ano, o Coritiba venceu por 2 a 0 em casa.





Classificação









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