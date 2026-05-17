







Como assistir Criciúma x Atlético-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo estão listadas abaixo. O jogo entre Criciúma e Atlético-GO será transmitido pelo Disney+, plataforma de streaming que detém os direitos da Série B.

Se você estiver viajando ao exterior, uma VPN pode permitir que você acesse o serviço normalmente, como se estivesse no Brasil.





Notícias e prováveis escalações





O Criciúma não divulgou informações sobre desfalques ou relacionados para esta partida. A escalação provável também não foi confirmada pelo clube. Mais detalhes devem ser divulgados à medida que o jogo se aproxima.

O Atlético-GO também não apresentou lista de lesionados ou suspensos até o momento. Nenhuma escalação projetada foi disponibilizada. As informações serão atualizadas conforme surgirem novidades.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Criciúma soma dois empates e uma vitória nas últimas três rodadas da Série B. No jogo mais recente, ficou no 0 a 0 com o Juventude, repetindo o placar de 1 a 1 contra o Cuiabá na rodada anterior. A vitória mais expressiva do período foi o 3 a 1 sobre o CRB, resultado que interrompeu uma sequência de instabilidade. No geral, o time marcou sete gols e sofreu quatro nas cinco partidas analisadas, com dois triunfos, dois empates e uma derrota.

O Atlético-GO tem uma leitura mais complexa do momento, já que divide atenções entre a Série B e a Copa do Brasil. Na competição nacional de copa, eliminou o Athletico Paranaense após dois jogos sem gols, avançando nos pênaltis. Na Série B, venceu o Ceará por 1 a 0 fora de casa e empatou sem gols com o Juventude, acumulando dois triunfos, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes pende para o lado do Criciúma. No confronto mais recente, em novembro de 2025 pela Série B, o Tigre venceu em casa por 1 a 0. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes, o Criciúma saiu vitorioso em três ocasiões, com o Atlético-GO ganhando apenas uma vez, em setembro de 2023, quando venceu por 3 a 1 jogando em seus domínios.





Classificação

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a sétima posição, enquanto o Atlético-GO aparece em décimo. Os dois times estão próximos da zona de acesso, o que torna o confronto direto ainda mais relevante para as pretensões de ambos na temporada.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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