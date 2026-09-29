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imago-sport-1077310521.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduzido por

Te Kloese ganha sucessor holandês dentro da EFC com diretor do Ajax

Feyenoord
Ajax

Menno Geelen passou a integrar o conselho da European Football Clubs (EFC, anteriormente ECA), a maior e mais importante entidade de representação dos clubes europeus. Durante uma eleição nesta terça-feira, em Copenhague, o diretor-geral do Ajax foi oficialmente nomeado. A KNVB e a Eredivisie apoiam por unanimidade a nomeação de Geelen.

“O conselho da EFC é o mais alto órgão de tomada de decisões dentro do futebol europeu de clubes. O conselho é composto por representantes de clubes europeus e especialistas independentes. Para o futebol holandês, uma voz nesse conselho tem grande valor”, esclareceu o Ajax em comunicado no site.

Geelen já havia sido eleito anteriormente para o Comitê de Competições de Clubes da UEFA. “Esse comitê atua em nível estratégico nas competições europeias de clubes e aconselha sobre temas como formato das competições, distribuição de dinheiro, critérios de acesso, procedimentos de sorteio e a escolha das finais europeias.”

De Telegraaf informa que Geelen assume na EFC o lugar de Dennis te Kloese. Este último teve de ceder seu posto após sua saída da diretoria do Feyenoord.

Te Kloese, que se transferiu para o Monterrey, do México, atuou na EFC entre 2023 e 2026. Com Geelen, a Holanda volta a ter um representante dentro do órgão.

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Geelen está ligado ao Ajax desde 2010 e trabalhou, entre outras funções, como diretor comercial. Em março de 2025, foi nomeado diretor-geral, com contrato válido até meados de 2027.

O diretor do Ajax, aliás, abriu mão de um bônus, como foi divulgado na semana passada. Geelen considera que, diante da temporada decepcionante no aspecto esportivo, não merece bônus.

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