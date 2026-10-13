Compartilhar Siga GOAL no Google

O meio-campista francês indica Mbappé para a Bola de Ouro

Publicidade

Aurélien Tchouaméni, meio-campista do Real Madrid, afirmou que seu compatriota Kylian Mbappé merece ser coroado com a Bola de Ouro deste ano, e destacou que a equipe está "frustrada" com o desempenho da arbitragem no Campeonato Espanhol.

As declarações foram dadas na entrevista coletiva que antecede o confronto contra a Roma, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O meio-campista francês falou sobre a preparação da equipe para a partida e sobre sua visão a respeito do nível apresentado pelo Real Madrid, além de seu papel no meio-campo sob o comando do treinador José Mourinho, ressaltando a necessidade de equilibrar as obrigações defensivas com a contribuição ofensiva.

Tchouaméni: Mbappé merece a Bola de Ouro

Sobre o jogador que merece ganhar a Bola de Ouro, Tchouaméni disse, conforme publicado pelo jornal espanhol "AS": "Kylian é o mais merecedor. Ele fez uma temporada excepcional e, se o Kylian não ganhar, há outros jogadores franceses, como Ousmane Dembélé e Michael Olise, que também apresentaram grandes atuações".

Publicidade Publicidade

O papel de Tchouaméni no meio-campo do Real Madrid

O meio-campista francês falou sobre o que seu treinador Mourinho lhe exige dentro de campo, explicando: "No jogo contra o Villarreal, ele me pediu para dar equilíbrio, e isso é importante, já que temos muitos jogadores com vocação ofensiva. Ele também me pediu para avançar com a bola e marcar gols, mas o mais importante para ele é manter o equilíbrio".

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Liga dos Campeões Feyenoord x Como Max

LASK x Liverpool Max

Slovan Bratislava x Stuttgart Max

Manchester City x PSG Max

Shakhtar Donetsk x AEK Athens Max

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund Max

Roma x Real Madrid Max

Bétis x Porto Max

Aston Villa x Fenerbahçe Max

















E acrescentou, a respeito de suas conversas com o treinador: "Sim, conversamos, e ele me explicou o que quer de mim e como posso ajudar a equipe. Estou recuperando meu nível gradualmente, assim como minha condição física".

Tchouaméni aponta o problema do Real Madrid

Sobre as críticas relacionadas ao desempenho do Real Madrid e a existência de problemas na forma de jogar, Tchouaméni disse: "Há muitas coisas que podemos melhorar. Não apresentamos nosso melhor nível com a bola desde o início da temporada, mas estamos trabalhando nisso nos treinos, e tenho certeza de que vamos melhorar".

Publicidade

Quanto às estatísticas que indicam que o Real Madrid percorre distâncias menores do que alguns de seus adversários, ele explicou: "Temos que correr com inteligência. São apenas estatísticas, e às vezes elas mostram pontos que precisamos melhorar, mas em outras não refletem o quadro completo. É certo que fizemos bons jogos sem precisar correr grandes distâncias".

Sobre o clima diferente em comparação com as temporadas anteriores, Tchouaméni ressaltou a necessidade de lidar com as críticas com tranquilidade, dizendo: "Sabemos que jogar no Real Madrid significa estar exposto a críticas. O mais importante é manter nossa calma e trabalhar para evoluir como equipe. Podemos jogar melhor, com certeza, e trabalhamos diariamente para isso. O que importa no fim é o que vamos conquistar em títulos até o fim da temporada, e vamos lutar por eles".

Publicidade

Tchouaméni: o duelo com a Roma não será fácil

Sobre o próximo adversário do Real Madrid, o meio-campista francês disse: "Sabemos que vamos enfrentar um grande time. Acompanho seus jogos e espero um confronto difícil, especialmente porque será fora de casa, mas temos a qualidade necessária para vencer e daremos o nosso máximo".

E acrescentou, sobre a importância da partida: "É um confronto importante. Começamos nossa caminhada da melhor forma possível contra a Inter, e queremos seguir o mesmo caminho diante da Roma".

Publicidade

Jogador do Real Madrid se recusa a entrar na crise do meio-campo

Tchouaméni se recusou a revelar sua opinião sobre a necessidade de o Real Madrid ter um meio-campista mais criativo, dizendo: "Não vou falar sobre esse assunto. O mais importante agora é o jogo de amanhã. Vocês podem fazer essa pergunta ao treinador ou ao presidente, mas eu sou jogador, tenho minha própria opinião, e não vou falar sobre ela hoje".

Questionado novamente se a equipe precisa de um meio-campista com maior capacidade criativa, respondeu: "Tenho minha opinião sobre isso, mas definir as necessidades da equipe é trabalho de vocês. Nós damos tudo o que temos com os recursos disponíveis. Temos nível de elite em algumas características, mas o mais importante é o trabalho coletivo no meio-campo".

Publicidade

Tchouaméni abordou a relação entre os meio-campistas e os atacantes, afirmando que a equipe tem uma boa relação entre seus integrantes e que cada jogador busca ajudar os companheiros ao máximo, apontando que a contratação de Diomande dá ao time um reforço adicional, e reafirmando a determinação dos jogadores em dar tudo de si para conquistar títulos.

Tchouaméni: estamos frustrados com a arbitragem

Sobre suas declarações após o confronto com o Villarreal e se continua irritado com as decisões da arbitragem, Tchouaméni disse: "Não quero falar sobre os árbitros. Eles tentam dar o melhor de si, mas atualmente sentimos uma grande frustração por causa de algumas decisões. O mais importante é que conquistamos a vitória, e agora temos que focar no que vem a seguir".

Publicidade

O Real Madrid espera manter seus resultados positivos na Liga dos Campeões da Europa quando enfrentar a Roma, em uma partida na qual a equipe busca fortalecer sua arrancada europeia e melhorar seu desempenho coletivo, diante das expectativas de Tchouaméni e seus companheiros de disputar títulos nesta temporada.