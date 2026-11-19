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O meio-campista italiano do Watford, Edoardo Bove, sonha em voltar a jogar na Itália, mas apenas pelos dois clubes que já defendeu: Roma e Fiorentina.

A confirmação vem de seu empresário, Diego Tavano, que declarou à Radio Sportiva: "Espero que o Watford seja apenas uma passagem maravilhosa. Tenho um enorme respeito pelo clube do presidente Pozzo, a quem agradeço por ter nos dado a grande oportunidade de voltar ao futebol de alto nível. A Championship é um campeonato difícil e, em intensidade, está quase no nível da Premier League, competição que Edo sonha em conquistar. Depois, se houver alguma mudança nos regulamentos na Itália, talvez seja possível um retorno fantástico, dos sonhos, à Roma ou à Fiorentina. Com certeza a um desses dois clubes, não a outros".

O eventual retorno de Bove depende de uma mudança nas regras italianas de habilitação para a prática esportiva, algo difícil de imaginar no momento.

Em 1º de dezembro de 2024, durante Fiorentina x Inter, ele sofreu uma parada cardíaca e foi levado às pressas ao hospital de Careggi, onde ficou internado na unidade de terapia intensiva. Depois de passar por uma cirurgia para o implante de um desfibrilador cardíaco subcutâneo, Bove recebeu alta no dia 14 do mesmo mês.

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Ao fim da temporada, voltou à Roma após o término do empréstimo. Em 17 de janeiro de 2026, rescindiu o contrato com o clube em comum acordo, depois de não obter autorização para a prática esportiva competitiva na Itália.

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Assim, em 21 de janeiro de 2026, Bove assinou contrato até junho de 2031 com o Watford, clube da segunda divisão inglesa que, assim como a Udinese, pertence à família Pozzo. Até agora, disputou 18 partidas na Inglaterra e marcou um gol contra o Wrexham em 17 de março passado.

Enquanto isso, foi lançado um documentário sobre a história de Bove, intitulado "In un battito".

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Em janeiro, está prevista a inclusão na pauta da medida relativa à lei que leva seu nome, paralisada há tempo demais por falta de recursos.

Seu grande amigo Flavio Cobolli caiu no choro durante a entrevista coletiva após a derrota para o norte-americano Tiafoe nas Finals de tênis, em Turim.