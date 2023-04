Taubaté x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26) pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Taubaté e Palmeiras entram em campo na tarde desta quarta-feira (26), às 15h (de Brasília), no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pela terceira rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão no canal da Federação Paulista no Youtube, na internet.

O Taubaté é o vice-líder do grupo 11, com 6 pontos. O time do interior vencer os seus dois jogos disputados até o momento. Do outro lado, o Palmeiras é o primeiro colocado da chave, também com 100% de aproveitamento, porém com melhor saldo que o adversário.

Prováveis escalações

Taubaté sub-20: Carlos, Levi, Pedro Henrique, João Wagner, Francisco, Lucca, Isaias, Douglas, Jonatan, Leonardo e Pedro Paulo.

Palmeiras sub-20: Wanderson, Gilberto, Gabriel, João Pedro, Patrick, Ian, Allan, David, Daniel, Thalus e Kauan.

Desfalques

Taubaté

Não há desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?