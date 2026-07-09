Tambores, cantos e fogos de artifício... A torcida marroquina incomoda a seleção francesa com a “fórmula mexicana”

A torcida da seleção marroquina seguiu os passos da torcida mexicana, poucas horas antes do confronto contra a seleção francesa na Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina enfrenta a francesa hoje, quinta-feira, no estádio Gillette, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, na abertura das partidas das quartas de final da Copa do Mundo.

Exatamente 24 horas antes da partida, a torcida marroquina recorreu a um estratagema inteligente para incomodar os jogadores da seleção francesa em seu atual local de hospedagem, na cidade de Boston, conforme revelou a emissora francesa “Radio Monte Carlo”.

Às 23h30 de ontem, quarta-feira, a torcida marroquina soltou fogos de artifício barulhentos nas proximidades do hotel reservado para a seleção francesa, antes de se aproximar ainda mais do local.

A torcida causou um barulho ensurdecedor, tanto no hotel onde a seleção francesa está hospedada quanto nos prédios vizinhos, com buzinas de carros, cantos e batidas de tambores.

A equipe de segurança responsável pela delegação da seleção francesa tentou intervir para resolver a situação de forma amigável, e Mohamed Sanhaji, oficial de segurança responsável pelos “Les Bleus”, conseguiu convencer a torcida a se retirar calmamente.

Vale lembrar que a torcida da seleção do México tem repetido esse tipo de comportamento durante a atual edição da Copa do Mundo, especificamente antes do confronto contra o Equador nas oitavas de final, e novamente antes do confronto contra a Inglaterra nas quartas de final.