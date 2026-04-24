O tempo de jogo do reforço de inverno Takehiro Tomiyasu no Ajax ainda tem sido bastante limitado. O próprio japonês esperava mais de seus primeiros meses no Ajax, como ele revelou ao Ajax Life.

O japonês de 27 anos foi contratado neste inverno sem custos de transferência, depois que seu contrato com o Arsenal não foi renovado no verão passado. O zagueiro versátil queria se preparar bem para a Copa do Mundo na capital holandesa.

No entanto, a temporada não está a correr como o esperado para o zagueiro. O internacional japonês disputou até agora 207 minutos pela equipe de Oscar García, distribuídos por sete partidas. “É preciso jogar para servir de exemplo”, reconhece ele mesmo.

Quando chegou a Amsterdã em janeiro, ele tinha a esperança de entrar em campo rapidamente na Johan Cruijff Arena. Mas as coisas não saíram como planejado, para grande decepção do próprio japonês. “Eu esperava voltar antes. Mas trabalhei em estreita colaboração com a equipe médica. Eles não queriam forçar nada.”

Sobre seu futuro no Ajax, Tomiyasu ainda não pode dizer nada. Seu contrato termina neste verão e ainda não se sabe se será renovado, especialmente considerando o aspecto financeiro envolvido. “Espero que todos entendam que, nesta fase, ainda não posso falar nada sobre isso”, diz ele. “Quero me concentrar nas últimas semanas desta temporada.”

O japonês, que se diz muito crítico em relação ao seu próprio jogo, tem, portanto, o grande desejo de se destacar ainda mais nas últimas semanas da temporada. “Sempre sou crítico em relação ao meu desempenho. Contra o Sparta, ainda não fiquei totalmente satisfeito com o meu jogo. Nas próximas semanas, preciso mostrar que posso dar mais ao Ajax do que isso.”

Antes de Tomiyasu se preparar para a Copa do Mundo com a seleção japonesa, o Ajax ainda enfrenta o NAC Breda (fora de casa), o PSV (em casa), o FC Utrecht (em casa) e o sc Heerenveen (fora de casa). A equipe de Garcia terá que dar tudo de si para evitar os play-offs das competições europeias.