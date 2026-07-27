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imago-sport-1080352123.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

Traduzido por

Tadic menciona o Ajax na primeira entrevista como jogador do NEC

NEC Nijmegen
D. Tadic
Ajax

Dusan Tadic está radiante com o seu regresso aos Países Baixos, como frisou o reforço do NEC numa entrevista ao canal do clube. O médio de 37 anos, que também pode atuar no ataque, assinou por duas temporadas em Nijmegen.

Tadic já vestiu anteriormente nos Países Baixos as camisolas de FC Groningen, FC Twente e Ajax. "É importante sublinhar que tenho uma ligação com os meus antigos clubes aqui, certamente com o Ajax. Toda a gente sabe o que esse clube significa para mim."

"Essa ligação vai existir sempre. Mas agora estou aqui e vou dar o máximo pelo NEC. Para render, vencer e conquistar troféus. Vou fazer tudo por este clube", promete desde já o mais recente reforço aos adeptos do clube de Nijmegen.

Tadic teve muito rapidamente uma boa sensação em relação ao NEC. "Gostei da forma como o clube se apresentou perante mim. Todas as pessoas com quem falei, do treinador a Marcel Boekhoorn e Wilco van Schaik, deram-me uma boa sensação sobre este projeto. Vi-me a jogar aqui e estou feliz por isso ir acontecer."

O experiente jogador vê o NEC de Dick Schreuder a jogar com "arrogância positiva". "Este treinador não tem medo de nada. É uma personalidade forte. Além disso, vamos jogar na Europa. Isso vai ser muito especial. O pacote completo soou bem. Onde vou jogar? Isso cabe ao treinador. Mas posso jogar em qualquer lado."

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Outro fator para Tadic é que no NEC poderá dar os seus primeiros passos como treinador. "Este vai ser um projeto longo e uma das minhas ambições é vir a ser treinador mais tarde. Ainda não falámos disso em profundidade, mas pensamos da mesma forma sobre muitas coisas."

Para já, porém, o ambicioso Tadic ainda não se sente acabado como jogador. "Neste momento, foco-me na minha carreira de jogador e quero tornar todos aqui melhores."

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