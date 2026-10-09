Tadic causa revolta com entrevista devastadora sobre os companheiros de equipe: 'Tirem esse idiota da seleção!'

Dusan Tadic encara com sentimentos mistos seu retorno à Johan Cruijff ArenA. O sérvio de 37 anos enfrenta o Ajax com o NEC na noite de sábado, o clube que ainda ocupa um lugar especial em seu coração. Em entrevista ao NU.nl, Tadic admite que tem muita dificuldade com a diferença de nível entre os dois clubes.

Para Tadic, será um encontro emocional com o clube pelo qual atuou entre 2018 e 2023. "O Ajax sempre foi o clube dos meus sonhos. Quando criança, eu tinha uma camisa do Ajax pendurada no meu quarto. Fui capitão em um período fantástico, no qual fizemos história e conquistamos títulos. Claro que o Ajax mudou. Mas, sendo sincero? Continua sendo o clube dos meus sonhos."

Embora Tadic também exerça um papel de liderança no NEC, ele percebe que as circunstâncias são consideravelmente diferentes. "Há tantas coisas para corrigir no NEC, mas isso obviamente não é possível. Então, concentro-me nas coisas mais importantes. Com todo o respeito ao NEC, mas eu estava acostumado a jogar em clubes que ganham títulos. O Ajax foi e é o meu padrão", disse o sérvio.

As pesadas derrotas para o Cambuur (3 a 0) e para a Juventus (5 a 0) atingiram Tadic profundamente. "No Ajax, antes de cada jogo, a pergunta era quantos gols nós faríamos. Foi doloroso perceber que o Cambuur poderia muito bem ter feito seis gols contra nós."

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Também no aspecto pessoal, Tadic precisa se adaptar ao novo ambiente. Enquanto no Ajax ele se beneficiava da qualidade de seus companheiros de equipe, suas ideias ofensivas no NEC se concretizam com menos frequência. "Frequentemente faço ações preparatórias e não recebo a bola. Ou não a recebo de volta depois de alguns toques. Então, aparentemente, meu cérebro funciona rápido demais."

A situação provoca frustração com frequência no ex-capitão do Ajax. "Está sendo pesado para mim, muitas vezes estou em luta comigo mesmo e então minha cabeça vira uma tempestade", reconhece Tadic.

O encontro com o Ajax ganha um significado extra por causa de sua relação especial com os torcedores de Amsterdã. Tadic foi recentemente homenageado em alto e bom som após o duelo da Conference League entre o Ajax e seu ex-clube Vojvodina. "Eu sempre tive uma conexão maravilhosa com os torcedores, esse sentimento é muito profundo", conta.

Caso Tadic marque contra seu antigo amor na noite de sábado, ele espera sentir pouco prazer com isso. "Se eu marcar pelo NEC contra o Ajax, será o gol mais sádico da minha carreira", diz. Ele não descarta de forma alguma um retorno a Amsterdã: "Ajax minha ex-mulher? Não, o Ajax ainda é minha mulher. Nesta temporada ainda era cedo demais, mas um dia quero voltar ao Ajax, como treinador."

Seguidores do futebol ficam estarrecidos com entrevista de Tadic

As declarações de Tadic sobre a própria equipe caíram muito mal entre vários torcedores de futebol. "Depois de declarações desse tipo, amanhã você deixa ele em casa, né", escreveu Bjorn na publicação da ESPN no X. Sjakie se dirige diretamente ao técnico Dick Schreuder: "Tadic amanhã no banco o jogo inteiro, ou melhor ainda: deixa ele em casa e dá serviço de limpeza para ele. Obrigado em meu nome e no de muitos torcedores do NEC."

Também Sven demonstra pouca compreensão pela postura do experiente atacante. "Haha, que beleza ter um companheiro desses. Coloca logo na arquibancada, um sujeito assim. Só deixa seu time mais fraco", diz em tom sarcástico. Gon concorda: "Tá bonito isso. Imagina ter isso no seu time. Que desmotivador."

Outros torcedores questionam principalmente a autocrítica de Tadic. "Acostumado a jogar em clubes que ganham títulos? Literalmente só ganhou alguns títulos no Ajax, no resto dos clubes dele não ganhou nada", escreveu Nibor. Nick vai ainda mais longe: "Eu tiraria esse maluco do elenco. Aliás, ele também ainda não fez uma única boa partida pelo NEC."