Sydney van Hooijdonk está furioso com a atuação do árbitro Allard Lindhout no duelo entre Willem II e PEC Zwolle (1 a 1). O atacante do PEC Zwolle acredita que deveria ter recebido um pênalti pouco antes do intervalo e, após a partida, manifesta à ESPN sua incompreensão diante da decisão do árbitro.

O lance que gerou tanta discussão aconteceu alguns minutos antes do intervalo, quando Van Hooijdonk caiu durante uma cobrança de escanteio. O meio-campista Calvin Twigt, do Willem II, puxou o atacante para trás com os dois braços, mas Lindhout não marcou pênalti, e o árbitro de vídeo Richard Martens decidiu não chamá-lo para rever o lance no monitor.

Ao ver as imagens pela primeira vez depois da partida, Van Hooijdonk reage sem acreditar. "Sinceramente, não sei o que dizer. Acho isso um absurdo. Não sei que palavras posso usar sem ser suspenso", diz o atacante, visivelmente frustrado.

Van Hooijdonk não entende por que o pênalti não foi marcado e não vê nada de errado em sua própria ação. "Para mim, não há nenhuma dúvida. O que eu faço de errado? Disputo um lance como um defensor talvez faça um milhão de vezes por jogo, e ele me puxa completamente para trás. Sinceramente, não consigo entender como isso não é pênalti."

Depois do lance, o atacante procurou Lindhout várias vezes, e o árbitro lhe disse que ele próprio havia cometido uma falta primeiro. "Se isso é falta minha, então toda disputa é falta. Os defensores fazem isso em todas as disputas e, se um atacante faz qualquer coisinha, é falta. Acho isso muito incoerente", afirma Van Hooijdonk.

Rever as imagens só aumenta a frustração do atacante do PEC Zwolle. "Foi exatamente assim que senti o lance em campo. Às vezes, você sente uma coisa em campo e, quando vê as imagens, percebe que foi diferente. Mas isso foi exatamente como eu senti. Muito estranho", diz Van Hooijdonk.

O atacante lamenta ainda mais o fato de o lance ter ocorrido alguns minutos antes do intervalo, já que o PEC Zwolle pode ter perdido uma ótima chance de assumir a liderança. Van Hooijdonk havia colocado sua equipe à frente por 1 a 0 no segundo minuto, mas viu Hidde ter Avest empatar menos de um minuto depois. "Teria sido um ótimo momento para um pênalti, mas é o que é. Vou ficar chateado com isso hoje, mas amanhã temos que seguir em frente."

Van Hooijdonk também é crítico em relação ao restante da partida. "Acho que vocês não ficaram assistindo ao jogo comendo pipoca e se divertindo", diz. "Em alguns momentos, até jogamos razoavelmente bem, mas, quando chegamos perto da área, criamos pouco perigo. É um jogo que temos que vencer."