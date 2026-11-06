Sydney van Hooijdonk ferve de raiva e explode

Sydney van Hooijdonk está furioso com a atuação do árbitro Allard Lindhout no duelo entre Willem II e PEC Zwolle (1-1). O atacante do time de Zwolle considera que deveria ter recebido um pênalti pouco antes do intervalo e manifestou à ESPN, após a partida, sua perplexidade com a decisão do árbitro.

O lance que gerou polêmica aconteceu alguns minutos antes do intervalo, quando Van Hooijdonk caiu durante uma cobrança de escanteio. O meio-campista do Willem II Calvin Twigt puxou o atacante para trás com os dois braços, mas Lindhout não marcou o pênalti, e o árbitro de vídeo Richard Martens decidiu não chamá-lo para rever o lance no monitor.

Ao ver as imagens pela primeira vez depois da partida, Van Hooijdonk reagiu sem acreditar. "Sinceramente, não sei o que dizer. Acho isso realmente escandaloso. Não sei que palavras posso usar sem ser suspenso", disse o atacante, visivelmente frustrado.

Van Hooijdonk não entende por que o pênalti não foi marcado e não acha que tenha feito nada de errado. "Para mim, não há a menor dúvida. O que eu faço de errado? Eu disputo uma jogada que um defensor talvez dispute um milhão de vezes por partida, e ele me puxa completamente para trás. Sinceramente, não consigo entender como isso não é pênalti."

Após o lance, o atacante procurou Lindhout várias vezes. O árbitro lhe disse que ele havia cometido uma falta primeiro. "Se isso é falta minha, então toda disputa de bola é falta. Os defensores fazem isso em todas as disputas e, se um atacante faz algo mínimo, é falta. Acho isso muito incoerente", afirmou Van Hooijdonk.

Rever as imagens só aumentou a frustração do atacante do PEC Zwolle. "Foi exatamente assim que percebi o lance em campo. Às vezes você sente uma coisa em campo, vê o lance depois e pensa que tinha percebido de outra forma. Mas foi exatamente como percebi. Muito estranho", disse Van Hooijdonk.

O atacante lamenta ainda mais o lance porque ele ocorreu alguns minutos antes do intervalo, quando o PEC Zwolle pode ter perdido uma grande oportunidade de assumir a liderança. Van Hooijdonk havia colocado sua equipe em vantagem por 0-1 no segundo minuto, mas viu Hidde ter Avest empatar menos de um minuto depois. "Teria sido um ótimo momento para ter um pênalti, mas é o que é. Vou lamentar isso hoje, mas amanhã temos que seguir em frente."

Van Hooijdonk também foi crítico em relação ao restante da partida. "Acho que vocês não ficaram assistindo ao jogo comendo pipoca e se divertindo", disse. "Às vezes até jogamos razoavelmente bem, mas, quando chegamos à área, criamos muito pouco perigo. É o tipo de jogo que temos que vencer."