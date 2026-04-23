AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB Beker
"Sven Mijnans pode sonhar com uma transferência para um grande clube europeu: olheiros estavam na arquibancada durante a final da copa"

S. Mijnans
AZ Alkmaar
Milan

Sven Mijnans is in beeld bij AC Milan. Dat meldt het Italiaanse Tuttosport. De 26-jarige middenvelder van AZ kan daarmee in de voetsporen treden van Tijjani Reijnders.

Laatstgenoemde maakte in de zomer van 2023 de overstap van AZ naar Milan. Met die transfer was een bedrag van bijna 25 miljoen euro gemoeid.

Nu is dus ook Mijnans in beeld bij de Italiaanse club. Volgens Tuttosport zat er zelfs een scout van Milan op de tribune tijdens de met 5-1 gewonnen finale van de Eurojackpot KNVB Beker tegen NEC.

“De evaluatie lijkt positief te zijn verlopen. Zijn profiel zal ter overweging worden voorgelegd aan de directie en de trainer”, schrijft Tuttosport.

Mijnans maakte in 2023 de overstap van Sparta Rotterdam naar AZ, voor 2,5 miljoen euro. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van de Alkmaarders.

Dit seizoen speelde de linkspoot tot dusver 46 officiële duels voor AZ. Daarin was hij goed voor 20 goals en 8 assists.

Mijnans heeft nog een contract tot medio 2028 in het AFAS Stadion. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op veertien miljoen euro.

