Compartilhar Siga GOAL no Google

O argentino passa mal durante uma entrevista, mas depois tranquiliza a todos.

Publicidade

Da festa desenfreada ao susto. Uma noite inesquecível, marcada primeiro pela euforia com um troféu internacional esperado havia 18 anos e depois por momentos de grande apreensão. O meio-campista argentino ex-Roma e Juventus, Leandro Paredes, desmaiou no Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, onde seu Boca Juniors conquistou a Copa Sul-Americana ao vencer o Atlético Mineiro por 2 a 0.

O QUE ACONTECEU - O jogador, nascido em 1994, precisou deixar o campo aos 58 minutos e deu lugar a Tomás Belmonte, sob aplausos de pé da torcida xeneize, que gritava seu nome. A substituição foi motivada por uma queda de pressão causada pelo calor intenso na Colômbia, com temperaturas acima dos 35 graus, e pela consequente desidratação.

O SUSTO - Apesar disso, ao apito final, Paredes encontrou forças para erguer a taça como capitão e caiu no choro em campo ao lado da família para celebrar uma conquista histórica. Pouco depois, porém, a festa deu lugar ao susto. Visivelmente exausto e emocionado ao falar à Dsports, o jogador começou a agradecer pela conquista antes de olhar para o lado e cair repentinamente no chão, ao vivo. A transmissão cortou imediatamente para uma imagem do campo, enquanto a equipe médica agia rapidamente para socorrê-lo.

TUDO BEM - Felizmente, o susto passou em poucos minutos. Paredes se recuperou rapidamente, mas ainda assim foi levado a uma clínica em Barranquilla para exames por precaução, o que adiou em algumas horas o retorno da equipe à Argentina. O técnico do Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, esclareceu o ocorrido em entrevista coletiva: "Ele já tinha começado a sentir tontura e uma queda na condição física no fim do primeiro tempo. No intervalo, parecia ter se recuperado, mas, dez minutos após o início do segundo tempo, tinha dificuldade nos movimentos laterais e foi honesto ao pedir para sair. Além de ser o craque que é em campo, é um líder positivo que extrai o melhor de todos".

Publicidade Publicidade

A PUBLICAÇÃO - O próprio Paredes afastou de vez qualquer preocupação ao publicar nas redes sociais uma foto diretamente da clínica, ainda com a camisa do Boca, acompanhada de uma mensagem bem-humorada para tranquilizar os torcedores: "Estou bem; viva o Boca, hoje e sempre. Obrigado a todos pelas mensagens: foi só uma tontura causada por tudo aquilo girando!".