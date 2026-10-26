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Jermaine Pennant, Steven Sidwell and Jermain Defoe of England celebrateGetty Images Sport
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Susto com Jermaine Pennant: ex-Liverpool é atacado por um cachorro e leva 50 pontos na perna

J. Pennant

Jermaine Pennant, ex-jogador de Liverpool e Arsenal, foi atacado por um pastor-alemão e depois defendido por seu cão, King, de quem nunca se separa: “Ele salvou minha vida”. O ex-jogador da Premier League passou por um episódio desagradável e precisou ser hospitalizado depois que o cão mordeu sua perna, causando um ferimento profundo. No hospital, ele foi tratado e levou 50 pontos nos ferimentos. Provavelmente terá de passar por uma cirurgia plástica para reconstruir a panturrilha sem deixar cicatrizes nem buracos.


O QUE ACONTECEU - O ataque do cão, que estava sem coleira, ocorreu enquanto Pennant passeava com seu cachorro, um akita americano chamado King, que foi subitamente atacado por um pastor-alemão. O ex-jogador do Arsenal tentou separar os dois cães, mas acabou levando a pior: recebeu quatro mordidas na panturrilha direita em poucos instantes, com ferimentos profundos e visíveis. Sem conseguir andar, recebeu ajuda da companheira, que o levou ao pronto-socorro mais próximo em estado grave. "Ele salvou minha vida", ressaltou Pennant ao relembrar o ocorrido e se referir ao próprio cão no relato que fez à polícia, à qual comunicou prontamente tudo o que havia acontecido.



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