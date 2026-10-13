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Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images
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Suspensão e recorde: partida entre Galatasaray e Barcelona entra para a história da Turquia

Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga dos Campeões
Turquia
Espanha

Clima agitado à espera

O confronto entre Galatasaray e Barcelona entrou para a história do futebol turco antes mesmo de começar, depois que os preços dos ingressos para a partida registraram cifras recordes sem precedentes.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o aguardado duelo se tornou o mais caro da história do futebol na Turquia.


O Galatasaray recebe o Barcelona nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, em meio a grande expectativa da torcida para o encontro com a equipe do técnico Hansi Flick.

O jornal espanhol informou que o preço de alguns ingressos chegou a 75 mil liras turcas, o equivalente a cerca de 1.360 euros, um recorde que reflete a dimensão da procura para assistir ao time catalão em Istambul.

Apesar da forte alta nos preços, todos os ingressos colocados à venda foram esgotados, e o estádio "Rams Park", casa do Galatasaray, terá público completo, já que sua capacidade oficial é de 53.387 espectadores.

Os ingressos da categoria "Deluxe" lideraram a lista de preços, com cerca de 1.360 euros, seguidos pela categoria "Lux", a 1.223 euros, e pela categoria "Classic", a 1.178 euros.

Os preços das outras categorias variaram entre 906 e 407 euros, enquanto as categorias mais baratas ficaram entre 272 e 63 euros, com o ingresso mais acessível chegando a cerca de 51 euros.

Os desdobramentos da grande procura pela partida chegaram também ao âmbito da segurança, depois que a polícia turca deteve nove pessoas em Istambul, suspeitas de envolvimento na revenda ilegal de ingressos para o confronto.

Segundo informações do "Mundo Deportivo", com base nas agências de notícias Anadolu e Demirören, a polícia realizou a operação na segunda-feira, após receber informações sobre possíveis operações de revenda de ingressos.

Os policiais fizeram investigações para identificar os suspeitos e seus locais de residência, antes de detê-los e levá-los às delegacias para a conclusão dos procedimentos legais.

As investigações também se concentraram nos procedimentos de organização do acesso ao estádio, diante dos intensos preparativos de segurança para o aguardado confronto europeu.



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